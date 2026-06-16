[Livestream] Chung kết Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Thanh Hoá lần thứ I, năm 2026

Bước đi tất yếu tái cấu trúc thể chế ở cơ sở Thời sự 15:30 15/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Cùng với cả nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang chạy đua với thời gian để triển khai đồng bộ, quyết liệt chủ trương đưa các thôn, tổ dân phố mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Gần 800 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tại Hà Nội Thời sự 15:06 15/06/2026 Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ diễn ra trong các ngày 24 và 25/6 tới đây tại Hà Nội với sự tham dự của 786 đại biểu. Đây là thông tin vừa được Trung ương Đoàn cho biết tại buổi họp báo sáng nay, 15/6.

Đề xuất bổ sung quy hoạch khai thác năng lượng điện tái tạo từ các hệ thống thủy lợi Thời sự 13:20 15/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/6, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo về đề xuất bổ sung quy hoạch và đầu tư các dự án điện mặt trời (ĐMT) trên các mặt kênh và hồ thủy lợi tỉnh Thanh Hóa...