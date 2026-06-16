[Livestream] Chung kết Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Thanh Hoá lần thứ I, năm 2026
Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Thanh Hóa lần thứ I năm 2026 được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các lực lượng giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ và bản lĩnh xử lý các tình huống thực tiễn; góp phần xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
VH
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