Tiếp tục khẳng định vị trí trung tâm tham mưu chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy cho UBND tỉnh

Chiều 22/8, tại trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2025). Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh.

Toàn cảnh tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước. Ngày 28/8/1945 - thời khắc Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu được thành lập, cũng chính là ngày đánh dấu sự ra đời của bộ máy Văn phòng giúp việc Chính phủ, tiền thân của Văn phòng Chính phủ ngày nay. Từ đó, ngày 28/8 hàng năm được chọn là Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Trọng Trang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày diễn văn khai mạc tọa đàm.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Cùng với hệ thống Văn phòng cả nước, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa ra đời ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của tỉnh.

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu ban hành nhiều văn bản động viên Nhân dân đẩy mạnh sản xuất, khắc phục giặc đói, giặc dốt, huy động sức người, sức của chi viện cho chiến trường.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, góp phần để Thanh Hóa trở thành “tỉnh anh hùng” với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đặc biệt, từ công cuộc đổi mới năm 1986 đến nay, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã có bước phát triển vượt bậc, đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn. Mỗi năm, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu ban hành khoảng 30.000 văn bản, xử lý hàng chục nghìn hồ sơ. Nhiều cán bộ từng công tác tại Văn phòng UBND tỉnh đã trưởng thành, trở thành lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Với những thành tích nổi bật, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của Chính phủ và nhiều danh hiệu khác.

Thay mặt lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cán bộ đi trước đã dày công vun đắp truyền thống vẻ vang, tạo nền móng để cơ quan trưởng thành như hôm nay. Đồng thời, cam kết tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Nhân dân.

Nguyên cán bộ, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tham mưu, điều hành, phục vụ Thường trực UBND tỉnh.

Tại buổi tọa đàm, các đồng chí nguyên lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh qua các thời kỳ đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong công tác tham mưu, điều hành, phục vụ Thường trực UBND tỉnh; đồng thời gửi gắm lời động viên, khích lệ tới đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh hiện nay.

Đại diện cán bộ, công chức đang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh bày tỏ quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tham dự buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có bài phát biểu khẳng định vai trò đặc biệt của Văn phòng UBND tỉnh trong chặng đường lịch sử cũng như yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn, toàn diện của Thanh Hóa hôm nay, có đóng góp thiết thực, hiệu quả, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi tọa đàm.

"Thanh Hóa đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ đặt ra đối với Văn phòng UBND tỉnh là hết sức nặng nề, với khối lượng công việc lớn hơn, thời gian xử lý gấp gáp hơn và yêu cầu ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, Văn phòng cần tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng là trung tâm tham mưu tổng hợp chuyên nghiệp, hiện đại, vững vàng, tin cậy cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn”, đồng chí nêu rõ.

Văn phòng cần tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng là trung tâm tham mưu tổng hợp chuyên nghiệp, hiện đại, vững vàng, tin cậy cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng chí đề nghị Văn phòng UBND tỉnh chú trọng cả 3 chức năng then chốt: Tham mưu tổng hợp, bảo đảm thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, phối hợp hiệu quả với các sở, ban, ngành, địa phương; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện các cơ chế, chính sách, bảo đảm khách quan, đúng quy định, kịp thời và chất lượng.

Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới tư duy, lề lối làm việc; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, kỷ luật, trách nhiệm và năng lực số vượt trội, thích ứng với thay đổi tổ chức, điều hành và làm chủ công nghệ mới; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường làm việc thông minh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giữ vững vị trí là cơ quan gương mẫu về kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả phục vụ.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cần thực hiện tốt tinh thần “7 dám”: dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn và dám hành động vì lợi ích chung. Đây chính là động lực để Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục bứt phá, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh cần thực hiện tốt tinh thần “7 dám”: dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn và dám hành động vì lợi ích chung. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm tham mưu, tổng hợp, phục vụ hiệu quả, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh, bền vững của Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 8 tập thể có nhiều thành tích đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 8 tập thể và 28 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Minh Hằng