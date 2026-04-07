Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo quyền lợi đoàn viên, người lao động

Sáng 7/4, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 06a/NQ-TLĐ ngày 6/1/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở” và Kết luận số 02/KL-BCH ngày 17/3/2021 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06a/NQ-TLĐ. Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 06a/NQ-TLĐ và Kết luận số 02/KL-BCH, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp công đoàn chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Giai đoạn 2011-2025, hàng triệu lượt NLĐ được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ, với tổng kinh phí gần 2.000 tỷ đồng.

Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Công đoàn các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên, NLĐ; đồng thời tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động thiết thực như: Ngày hội công nhân, ngày hội tư vấn pháp luật, phiên chợ nghĩa tình, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao... thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia.

Đồng chí Lê Khắc Bình, Phó trưởng Ban Công tác Công đoàn trình bày báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 06a/NQ-TLĐ.

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở được quan tâm đẩy mạnh. Giai đoạn 2011-2025, LĐLĐ tỉnh đã thành lập 1.087 công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, phát triển mới 109.132 đoàn viên.

Cách thức, quy trình xây dựng, thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) được đổi mới theo hướng tăng cường sự tham gia trực tiếp của đoàn viên, NLĐ và vai trò hỗ trợ của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cơ sở trong quá trình xây dựng, thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện TƯLĐTT tại các doanh nghiệp.

Tính đến tháng 12/2025, có 306 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ký kết được TƯLĐTT; bình quân hàng năm đạt tỷ lệ gần 70,2% số doanh nghiệp có công đoàn cơ sở ký kết được TƯLĐTT, 79% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn xây dựng được thang bảng lương, trong đó trên 60% bản TƯLĐTT có lợi hơn cho NLĐ ít nhất một nội dung so với quy định pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị.

Phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng được triển khai đồng bộ, bài bản, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp; nhiều mô hình, điển hình được biểu dương, tôn vinh và khen thưởng kịp thời. Nhiều năm liên tục, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua và dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam Nguyễn Hữu Quang phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến quý báu về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động, gắn với chăm lo quyền lợi đoàn viên, NLĐ.

Đồng chí Lê Chung Văn, Phó trưởng Ban Công tác Công đoàn trình bày Kế hoạch “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2026.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trình bày báo cáo sơ kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cấp cơ sở quý I/2026; Kế hoạch “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động” năm 2026; công bố quyết định thành lập và triển khai hoạt động của Tổ tư vấn pháp luật; Kế hoạch tổ chức hội thi tư vấn viên pháp luật và an toàn vệ sinh viên giỏi.

Thanh Huê