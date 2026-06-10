Sáng ánh đèn ở làng học sinh Mường Lát trước ngày thi tốt nghiệp THPT

Khi màn đêm buông xuống dưới chân những dãy núi đá vôi trùng điệp của vùng biên, “Làng học sinh Trường THPT Mường Lát” vẫn chưa ngủ, ánh sáng đèn điện hắt ra từ những ô cửa nhỏ, soi lên những tập đề thi được gấp mép nhiều lần và những gương mặt học trò thấp thoáng nét hồi hộp...

Những ngôi nhà ở làng học sinh vẫn sáng đèn.

Chỉ còn ít thời gian nữa, sáng mai thôi các em sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Với nhiều học sinh miền xuôi, đó là dấu mốc quan trọng của tuổi 18. Còn với những em học sinh vùng biên nơi đây, kỳ thi ấy còn là cơ hội để thay đổi tương lai, là niềm mong mỏi của cả gia đình phía sau những bản làng heo hút.

Ngồi bên chiếc bàn học kê sát cửa sổ, em Hơ Lâu Pó, học sinh lớp 12C1, quê ở bản Cặt, xã Nhi Sơn, chăm chú rà soát lại những kiến thức cuối cùng. Thi thoảng, em dừng bút, ngước mắt nhìn tập đề rồi lại cúi xuống ghi chép.

Pó bảo rằng em không khỏi cảm giác lo lắng. Đây là kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay mà em từng trải qua. Nhưng thay vì để sự hồi hộp lấn át, em tự nhủ phải giữ bình tĩnh để làm bài thật tốt.

“Em mong đạt kết quả tốt để có thể theo học ngành sư phạm, trở thành giáo viên. Ở bản em vẫn còn nhiều em nhỏ thiệt thòi trong việc học tập. Em muốn sau này được quay về quê hương, đứng trên bục giảng, dạy chữ cho các em”, Pó chia sẻ.

Cổng làng học sinh trường THPT Mường Lát nhìn từ bên ngoài.

Ở phòng bên cạnh, em Thao Văn Phênh, lớp 12C3, bản Cơm, xã Pù Nhi, cùng nhóm bạn trao đổi những dạng bài dễ nhầm lẫn. Những câu hỏi ngắn, những lời nhắc nhở, hỗ trợ cho nhau về công thức, về cách phân bổ thời gian làm bài khiến không khí ôn tập bớt căng thẳng hơn.

Sau kỳ thi, em muốn học nghề để sớm có công việc ổn định, đỡ đần bố mẹ. Nhà em còn nhiều khó khăn nên em mong mình có thể tự lập càng sớm càng tốt Thao Văn Phênh

Phênh cho biết đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, dụng cụ thi từ sớm để tránh sơ suất. Điều em lo nhất không phải là kiến thức mà là áp lực tâm lý. “Em thấy hơi hồi hộp nhưng cũng háo hức. Sau kỳ thi, em muốn học nghề để sớm có công việc ổn định, đỡ đần bố mẹ. Nhà em còn nhiều khó khăn nên em mong mình có thể tự lập càng sớm càng tốt”, Phênh nói.

Với nam sinh vùng cao, tấm bằng tốt nghiệp THPT không chỉ là đích đến của 12 năm đèn sách mà còn là tấm vé mở ra cơ hội lập nghiệp bằng chính đôi tay của mình.

Các sĩ tử chăm chú ôn lại những kiến thức quan trọng chuẩn bị cho kỳ thi vào ngày mai, mặc dù đã khuya.

Cũng như nhiều học sinh khác ở làng học sinh, em Chá Hữu Thành, lớp 12C3, quê bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, chọn cách ôn tập vừa sức trong buổi tối cuối cùng. Sau khi xem lại những nội dung trọng tâm, Thành dành thời gian nghỉ ngơi để giữ sức khỏe.

Theo Thành, hành trình 12 năm đèn sách, đặc biệt là quãng thời gian học tập xa nhà, đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều. Vì thế, kỳ thi này không chỉ là thử thách mà còn là dịp để chứng minh những nỗ lực của bản thân.

“Em dự định sau này có bằng tốt nghiệp THPT sẽ đi xuất khẩu lao động. Em muốn đi làm để tích lũy kinh nghiệm, có thu nhập giúp bố mẹ sửa lại nhà và lo cho các em ăn học”, Thành bộc bạch.

Các em học sinh chăm chú ôn bài.

Ba học sinh, ba dự định khác nhau: người mang trong mình khát vọng trở thành nhà giáo để gieo chữ nơi bản làng; người chọn con đường học nghề để sớm lập nghiệp; người mong được xuất ngoại làm việc, đổi thay cuộc sống gia đình. Nhưng ở các em có một điểm chung: đều gửi gắm hy vọng vào kỳ thi tốt nghiệp THPT như cánh cửa đầu tiên của hành trình trưởng thành.

Ba học sinh, ba dự định khác nhau... nhưng ở các em có một điểm chung: đều gửi gắm hy vọng vào kỳ thi tốt nghiệp THPT như cánh cửa đầu tiên của hành trình trưởng thành

Nhiều năm qua, “Làng học sinh Trường THPT Mường Lát” đã trở thành mái nhà chung của biết bao thế hệ học sinh vùng cao. Từ những bản làng xa xôi, các em về đây học tập, vượt qua thiếu thốn và khoảng cách địa lý để nuôi dưỡng những ước mơ tưởng như rất đỗi bình dị: được học tiếp, có một nghề nghiệp ổn định, trở thành chỗ dựa cho gia đình và đóng góp cho quê hương.

Đêm trước kỳ thi, bên ngoài là tiếng côn trùng rả rích giữa núi rừng biên giới. Bên trong những căn phòng nhỏ, ánh đèn vẫn sáng. Đó không chỉ là ánh sáng của những trang sách mở, mà còn là ánh sáng của những giấc mơ đang được chắt chiu từng ngày.

Đình Giang