Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Sở Tài chính phải góp phần khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới

Khẳng định Sở Tài chính giữ vai trò cơ quan tham mưu chiến lược trong quản lý tài chính, đầu tư và huy động nguồn lực phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu đơn vị phải chủ động đổi mới tư duy, khơi thông mọi nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, tài sản công và giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực mới để Thanh Hóa thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái làm việc với Sở Tài chính.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái chủ trì buổi làm việc.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dự buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng dự buổi làm việc.

Chiều 10/6, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Giám đốc sở Tài chính Lê Trọng Thụ trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Phát huy vai trò tham mưu chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, sau khi hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành hiệu quả bộ máy và tập trung tham mưu nhiều cơ chế, chính sách quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 5 tháng đầu năm, Sở Tài chính đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số”, phát triển kinh tế nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân và khắc phục các dự án tồn đọng kéo dài. Đồng thời tham mưu xây dựng danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 và tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Đến hết tháng 5/2026, toàn tỉnh thu hút được 59 dự án đầu tư mới, trong đó có 48 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 11.168 tỷ đồng và 11 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn gần 128 triệu USD. Hội nghị xúc tiến đầu tư đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 28 dự án với tổng vốn gần 30.000 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư đối với 14 dự án có tổng vốn hơn 72.700 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước tiếp tục đạt kết quả tích cực với tổng thu 26.853 tỷ đồng, bằng 52% dự toán và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được cung cấp trực tuyến, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Sở Tài chính cũng đã tham mưu xử lý dứt điểm việc chuyển đổi số liệu tài chính, ngân sách sau khi kết thúc hoạt động cấp huyện; hoàn thành tiếp nhận và bàn giao nhiều dự án đầu tư công về các cấp quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công tại 3.115 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn, tồn tại. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt gần 12% kế hoạch năm; việc tham mưu xác định giá đất của một số dự án còn chậm; xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp bộ máy còn nhiều vướng mắc; toàn tỉnh vẫn còn 184 dự án tồn đọng kéo dài cần tiếp tục tháo gỡ, trong đó có 51 dự án đầu tư công và 133 dự án ngoài ngân sách. Hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, số doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Sở Tài chính trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu phát triển ngày càng cao và bộ máy vừa được sắp xếp, hợp nhất.

Đồng chí nhấn mạnh, ngành Tài chính đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong quản lý ngân sách, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, cân đối nguồn lực, bảo đảm các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển và thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần sớm khắc phục như chất lượng tham mưu ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của tỉnh; khai thác nguồn lực đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng; giải ngân vốn đầu tư công, quản lý tài sản công và xử lý nhà đất công còn nhiều vướng mắc; tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm; công tác chuyển đổi số và giáo dục chính trị tư tưởng cần quyết liệt hơn.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, đồng chí đề nghị Sở Tài chính phải chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo phát triển”, từ giải quyết công việc thường xuyên sang chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu các cơ chế, chính sách đột phá, bảo đảm mọi nguồn lực đều được khai thác hiệu quả, ngân sách được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và mang lại giá trị cao nhất cho sự phát triển của tỉnh.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, chủ động xây dựng các kịch bản thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên và tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đó, cần siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, quản lý hiệu quả nguồn lực công; đẩy nhanh xử lý tài sản công, cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp; tập trung tham mưu tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, tài sản công và cơ hội phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và theo dõi sát tiến độ các dự án đã được trao quyết định đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 để sớm chuyển các cam kết thành dự án thực tế, dòng vốn thực tế và sản phẩm thực tế.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái bày tỏ tin tưởng tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm đổi mới, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Tài chính sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Minh Hiếu