Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên của các xã Thiệu Tiến, Thiệu Quang

Phan Nga
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua, ngày 01/12, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận ủng hộ của xã Thiệu Tiến và xã Thiệu Quang.

Tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên của các xã Thiệu Tiến, Thiệu Quang

Hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua, ngày 01/12, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận ủng hộ của xã Thiệu Tiến và xã Thiệu Quang.

Tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên của các xã Thiệu Tiến, Thiệu Quang

Lãnh đạo xã Thiệu Quang trao biểu trưng 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên của các xã Thiệu Tiến, Thiệu Quang

Lãnh đạo xã Thiệu Tiến trao biểu trưng 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, cán bộ và Nhân dân xã Thiệu Quang đã quyên góp được 300 triệu đồng, cán bộ và Nhân dân xã Thiệu Tiến quyên góp được 200 triệu đồng, nhằm chung tay giúp người dân vùng lũ khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên của các xã Thiệu Tiến, Thiệu Quang

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng gửi lời cảm ơn tới các tập thể, cá nhân đã dành sự quan tâm, sẻ chia kịp thời với đồng bào miền Trung, Tây Nguyên; đồng thời nhấn mạnh: “Đây không chỉ là nguồn lực hỗ trợ thiết thực mà còn là biểu hiện sâu sắc của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và truyền thống “lá lành đùm lá rách” của Nhân dân Thanh Hóa”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ của hai xã sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo lãnh đạo tỉnh và chuyển Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để kịp thời phân bổ đến các địa phương miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại.

Phan Nga

Tin liên quan:

Từ khóa:

#Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam #Tây nguyên #Miền trung #Thiệt hại #Mưa lũ #xã Thiệu Tiến #tiếp nhận #xã Thiệu Quang #dân Thanh Hóa #ủng hộ đồng bào

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) là một hệ thống phần mềm trực tuyến với nhiều tính năng hiện hữu giúp kết nối nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng trong các trường học, thực tế nhiều tính năng của SLLĐT vẫn chưa được khai...
Chữ tín trong mùa đại hạ giá

Chữ tín trong mùa đại hạ giá

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Đang giữa mùa hạ giá, khuyến mãi lớn nhất trong năm nhưng nhiều con phố thương mại ở khu vực TP Thanh Hóa cũ vẫn khá vắng vẻ, nhiều người bán hàng than ế. Bức tranh thương mại mùa khuyến mãi ở Thanh Hóa cũng giống nhiều đô thị lớn khác như thông tin...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh