Tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên của các xã Thiệu Tiến, Thiệu Quang

Hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua, ngày 01/12, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận ủng hộ của xã Thiệu Tiến và xã Thiệu Quang.

Lãnh đạo xã Thiệu Quang trao biểu trưng 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Lãnh đạo xã Thiệu Tiến trao biểu trưng 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, cán bộ và Nhân dân xã Thiệu Quang đã quyên góp được 300 triệu đồng, cán bộ và Nhân dân xã Thiệu Tiến quyên góp được 200 triệu đồng, nhằm chung tay giúp người dân vùng lũ khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng gửi lời cảm ơn tới các tập thể, cá nhân đã dành sự quan tâm, sẻ chia kịp thời với đồng bào miền Trung, Tây Nguyên; đồng thời nhấn mạnh: “Đây không chỉ là nguồn lực hỗ trợ thiết thực mà còn là biểu hiện sâu sắc của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và truyền thống “lá lành đùm lá rách” của Nhân dân Thanh Hóa”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ của hai xã sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo lãnh đạo tỉnh và chuyển Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để kịp thời phân bổ đến các địa phương miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại.

Phan Nga