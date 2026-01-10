Hội Nông dân phường Đông Sơn phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Chiều 10/1, Hội Nông dân (HND) phường Đông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Xác định thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, năm 2025, HND phường Đông Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào đến toàn thể hội viên, nông dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Trong năm qua, toàn phường có 4.173 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

HND tỉnh trao Quyết định công nhận 28 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, giai đoạn 2020-2025.

Cùng với đó, HND phường đã tập trung củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội. Công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng mô hình tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng cho việc phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Hội viên HND phường Đông Sơn tham gia thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được cùng những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả HND phường Đông Sơn đạt được trong năm 2025. Đồng chí đề nghị thời gian tới, HND phường tiếp tục bám sát cơ sở, đẩy mạnh phát triển hội viên; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp; vận động hội viên tham gia kinh tế tập thể, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã và triển khai các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị...

Lãnh đạo HND tỉnh, phường Đông Sơn trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025 được UBND phường Đông Sơn tặng giấy khen.

HND phường Đông Sơn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025.

Nhân dịp này, HND tỉnh quyết định công nhận 28 hộ nông dân phường Đông Sơn đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, giai đoạn 2020-2025. UBND phường Đông Sơn và HND phường khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025.

Hoàng Lan