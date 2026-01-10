Giai đoạn 2026-2030, Dự án 8 tiếp tục tập trung vào 4 nội dung trọng tâm

Sáng 10/1, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan nhấn mạnh: Dự án 8 có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là một trong 10 dự án thành phần của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, do Hội LHPN Việt Nam chủ trì.

Dự án hướng tới mục tiêu rõ ràng và căn cốt là thay đổi nhận thức - xóa bỏ định kiến - nâng cao vị thế - bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Dự án góp phần thực hiện bình đẳng giới một cách thực chất, bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện Uỷ ban MTTQ, lãnh đạo các xã thực hiện Dự án 8 và đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo, tại Thanh Hóa, dự án được triển khai tại 318 thôn, bản của 96 xã thuộc 12 huyện cũ, sau sắp xếp đơn vị hành chính là 62 xã.

Sau 5 năm thực hiện, Dự án 8 đã đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành toàn bộ 4 nội dung trọng tâm, 9/9 chỉ tiêu cốt lõi đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là đã thành lập và duy trì 297 tổ truyền thông cộng đồng; hỗ trợ 20 mô hình sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ ứng dụng khoa học công nghệ 4.0; thành lập 65 “Địa chỉ tin cậy”, 83 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; nâng cao năng lực cho hơn 400 lượt cán bộ nữ dân tộc thiểu số tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị...

Các đại biểu dự hội nghị.

Giá trị lớn nhất của Dự án 8 chính là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động. Những định kiến giới vốn tồn tại lâu đời đang dần được thay thế bằng tư duy tiến bộ; vai trò, tiếng nói của phụ nữ và trẻ em ngày càng được khẳng định, lắng nghe và đang từng bước thay đổi theo hướng văn minh, bình đẳng và phát triển, tạo môi trường cho phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển toàn diện.

Đại diện Hội LHPN xã Trung Hạ tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Dự án 8 và tham luận nhiều nội dung quan trọng để tiếp tục thực hiện hiệu quả dự án trong giai đoạn tới.

Giai đoạn 2026-2030, Hội LHPN tỉnh xác định mục tiêu của Dự án 8 là tiếp tục nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em; đồng thời phát huy nội lực, sự chủ động của phụ nữ, trách nhiệm của địa phương và sự tham gia của cộng đồng, phù hợp với đặc điểm dân tộc, văn hóa từng vùng; tập trung triển khai 4 định hướng nội dung trọng tâm của dự án: thay đổi nhận thức - xóa bỏ định kiến - nâng cao vị thế - bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Hội LHPN tỉnh đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các sở, ban, ngành liên quan quan tâm xem xét, sớm phê duyệt nội dung, giải pháp “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2026-2030, tạo điều kiện để các cấp Hội và địa phương tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao khen thưởng cho tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án 8.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án 8.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã khen thưởng 14 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án 8.

Lê Hà