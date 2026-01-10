Kết nối những tấm lòng nhân ái

Từ những phần quà, ngôi nhà, những giọt máu nghĩa tình đến sự hỗ trợ kịp thời cho các hoàn cảnh khó khăn, các chương trình nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) đang âm thầm kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội ngày càng được lan tỏa, góp phần bồi đắp giá trị nhân văn bền vững trong đời sống.

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao quà cho người dân xã Hoằng Tiến.

Cùng đoàn công tác của Hội CTĐ tỉnh thực hiện chương trình trao quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ bị ảnh hưởng thiên tai tại các địa phương, điểm chung của các chương trình là không khí ấm áp lan tỏa từ những cái bắt tay, những lời động viên chân thành dành cho những mảnh đời khó khăn. Với nhiều hộ dân, những phần quà, những cử chỉ động viên ấy mang giá trị tinh thần rất lớn, giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Chị Vi Thị Hoa ở xã Thanh Phong chia sẻ: “Chồng tôi gặp rủi ro đã mất cách đây 4 năm. Mình tôi nuôi 4 con ăn học, gia đình rất khó khăn. Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Hội CTĐ, chúng tôi có thêm động lực để cố gắng vươn lên”.

Không chỉ hỗ trợ khẩn cấp, tặng quà, Hội CTĐ còn thực hiện hỗ trợ hằng tháng, lâu dài thông qua việc hỗ trợ con giống, học bổng hằng tháng, hỗ trợ làm nhà. Như ông Nguyễn Văn Sơn ở xã Tân Tiến là một ngư dân nghèo, gia đình ông sống trong ngôi nhà đã xuống cấp nhưng không đủ điều kiện để sửa chữa, xây mới. Thực hiện chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, các cấp hội đã khảo sát và huy động nguồn lực giúp gia đình ông xây dựng ngôi nhà kiên cố. Ông Sơn cho biết: “Ngôi nhà mới là món quà to lớn, giúp các thành viên trong gia đình tôi ổn định cuộc sống, có động lực vươn lên”.

Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Nguyễn Quốc Thanh cho biết: “Với phương châm vì “mọi người ở mọi nơi”, Hội CTĐ đã triển khai các chương trình, phong trào hiệu quả, đúng đối tượng, đúng thời điểm, công khai, minh bạch. Nhờ đó, các hoạt động của hội luôn nhận được sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Nhiều chương trình, phong trào lớn được duy trì nhiều năm như “Tết nhân ái”, “Tháng nhân đạo”, chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” và chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”... tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Trong năm 2025, thông qua các chương trình, phong trào, hàng nghìn suất quà đã được trao đến hơn 150.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người gặp rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh”.

Dấu ấn nhân đạo và các hoạt động CTĐ năm 2025 chính là các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thiên tai. Trong năm qua các đợt bão, mưa lũ đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân các địa phương. Các cấp hội CTĐ đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Đồng thời, Hội CTĐ tỉnh đã phát huy vai trò của các tình nguyện viên, câu lạc bộ CTĐ để huy động các nguồn lực, tổ chức các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, kịp thời cho người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai. Cùng với hỗ trợ kịp thời cho người dân trong tỉnh, các cấp hội và câu lạc bộ tình nguyện chữ thập đỏ trong tỉnh đã vận động nguồn lực để tổ chức 19 đoàn trực tiếp đi cứu trợ, hỗ trợ người dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thái Nguyên, Điện Biên, Gia Lai, Khánh Hòa... với gần 125 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, quần áo, sách vở, tiền mặt. Trong năm, các cấp hội đã trợ giúp cho 41.230 lượt người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Một điểm sáng khác trong hoạt động của hội là phong trào hiến máu tình nguyện. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vượt qua sự khó khăn ban đầu, các cấp hội đã nhanh chóng tổ chức các chương trình hiến máu phù hợp với thực tế. Các hoạt động hiến máu vẫn thu hút đông đảo người tham gia. Tính từ ngày 20/11/2024 đến 20/11/2025, với trên 140 sự kiện và ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 59.693 đơn vị máu an toàn, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị. Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào hiến tặng mô tạng, 145 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên đã đăng ký và được Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cấp thẻ.

Để các hoạt động nhân đạo lan tỏa sâu rộng, hội CTĐ các cấp chú trọng đổi mới phương thức vận động, huy động nguồn lực xã hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền, kết nối nhà hảo tâm với các hoàn cảnh khó khăn đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều “địa chỉ nhân đạo” được cộng đồng biết đến, chung tay hỗ trợ kịp thời, minh bạch.

Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Nguyễn Quốc Thanh cho biết: “Chúng tôi xác định mỗi chương trình, mỗi hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, hướng tới hiệu quả lâu dài. Sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân chính là nguồn lực quan trọng để tinh thần nhân đạo tiếp tục được lan tỏa. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, cách làm, tập trung vào các nhóm đối tượng yếu thế, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công tác nhân đạo”.

Bài và ảnh: Thùy Linh