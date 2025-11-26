Hotline: 0822.173.636   |

Từ 26/11, tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ

NM
(Baothanhhoa.vn) - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân từ ngày 26/11 đến ngày 28/12/2025.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân từ ngày 26/11 đến ngày 28/12/2025.

Phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: TTXVN)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể và cá nhân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo đó, thời gian vận động ủng hộ từ ngày 26/11 đến ngày 28/12/2025.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể và cá nhân có thể ủng hộ thông qua số tài khoản: 8605574999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn.

Tên tài khoản: UY BAN MAT TRAN TO QUOC TINH THANH HOA

Nội dung chuyển tiền ghi rõ: "Ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra".

Hoặc ủng hộ trực tiếp tại Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: số 16, đường Hạc Thành, phường Hạc Thành.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ đóng tài khoản sau khi kết thúc đợt vận động (hết ngày 28/12/2025) và cam kết toàn bộ số tiền tiếp nhận được báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng thời, công khai thông báo hàng tuần bằng văn bản và trên Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, trên trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thông tin liên hệ:

Đồng chí: Ngô Thế Anh, Trưởng ban Tuyên giáo và Vận động xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại: 0913910768

Đồng chí: Trịnh Hoàng Anh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Vận động xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại: 0973285468

Đồng chí: Trịnh Thị Hồng, Kế toán Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại: 0966796555

NM

