Đoàn viên thanh niên phường Hạc Thành ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”

Sáng 10/1, Đoàn Thanh niên phường Hạc Thành tổ chức lễ ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện” dọn dẹp vệ sinh môi trường. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đoàn viên thanh niên phát quang cây cỏ, bụi rậm bên bờ sông Bến Ngự.

Lễ ra quân thu hút sự tham gia của hơn 100 đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị như: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV Sông Chu, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa, Đoàn Kho xăng dầu 661, Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, phường Hạc Thành...

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân di dời chậu cây cảnh đặt trên vỉa hè.

Lễ ra quân nhằm thực hiện Nghị quyết số 394/NQ-CP của Chính phủ về phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp và Công văn số 567-CV/ĐU của Đảng ủy phường Hạc Thành về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đoàn viên thanh niên Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Đoàn viên thanh niên các đơn vị tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng đã tập trung phát quang cây cỏ, bụi rậm bên bờ sông Bến Ngự; quét dọn và thu gom rác thải tồn đọng dọc tuyến đường Mai An Tiêm. Đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân không xả rác bừa bãi, thực hiện nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường.

Hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với đoàn viên thanh niên trong việc xung kích bảo vệ môi trường tại địa phương mà còn nhằm kêu gọi, nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường đến người dân. Qua đó tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, góp phần bảo vệ sức khỏe cho con người, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, môi trường luôn sạch đẹp.

Nguyễn Đạt