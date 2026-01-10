Bưu điện “chạy đua” chuyển phát mùa cao điểm

Những ngày cuối năm âm lịch nhịp độ hoạt động của hệ thống bưu chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa càng trở nên khẩn trương. Lượng hàng hóa, bưu gửi tăng nhanh từng ngày, tạo áp lực lớn lên toàn bộ chuỗi khai thác - vận chuyển - phát. Trong bối cảnh đó, Bưu điện Thanh Hóa đang huy động tối đa nguồn lực, chủ động “chạy đua” với thời gian nhằm bảo đảm hàng hóa được lưu thông thông suốt, an toàn, kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan hành chính.

Nhân viên Bưu cục Vận hành tỉnh (Bưu điện Thanh Hóa) tăng cường khai thác, chia chọn bưu gửi, bảo đảm lưu thông hàng hóa kịp thời trong cao điểm cận tết.

Theo thống kê của Bưu điện tỉnh, những tháng cuối năm sản lượng bưu gửi qua hệ thống tăng bình quân từ 25 - 30%; cao điểm khối lượng hàng hóa có ngày lên tới khoảng 100 tấn. Sự gia tăng đột biến này đến từ nhu cầu mua sắm tết, quà biếu, hàng hóa thương mại điện tử và khối lượng lớn hồ sơ, tài liệu hành chính cần chuyển phát nhanh trước kỳ nghỉ dài ngày.

Để chủ động ứng phó, ngay từ giữa tháng 12/2025 Bưu cục Vận hành tỉnh (Bưu điện tỉnh) đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án phục vụ mùa cao điểm. Trọng tâm là tổ chức lại sản xuất theo hướng linh hoạt, bám sát sản lượng thực tế từng ngày; bổ sung lao động, bố trí nhân lực theo lưu lượng hàng hóa và điều kiện từng ca kíp; đồng thời tăng cường phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị và nâng cấp các phần mềm bưu chính phục vụ khai thác, chia chọn. Đáng chú ý, sàn khai thác được tổ chức lại theo hướng lưu thoát hai chiều, giúp rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế tình trạng ùn ứ hàng hóa trong ngày.

Chia sẻ về công tác điều hành trong giai đoạn cao điểm, ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Bưu cục Vận hành tỉnh (Bưu điện tỉnh) cho biết: Đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, việc bổ sung lao động thuê ngoài được thực hiện sớm, với khoảng 30 người tăng thêm so với thời điểm bình thường. Cùng với đó, các chuyến vận chuyển được tăng cường, hàng hóa được xử lý theo phương châm “về đến đâu, lưu thoát đến đó”, không để tồn đọng. Các tổ, bộ phận làm thêm giờ, hạn chế tối đa nghỉ phép trong dịp cuối năm; lãnh đạo trực tiếp tham gia cùng ca kíp sản xuất để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm tiến độ lưu thông hàng hóa.

Không chỉ tập trung ở khâu vận hành, công tác tổ chức phát bưu gửi tại các địa phương cũng được Bưu điện tỉnh đặc biệt chú trọng. Trong giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên đán 2026, căn cứ vào sản lượng bưu gửi thực tế của từng địa bàn, các bưu điện cơ sở chủ động tăng cường các chuyến thư đột xuất, không để tồn đọng hàng hóa; tổ chức phát nhanh nhất có thể tới tay người dân. Những khu vực trọng điểm, đông dân cư, khu công nghiệp, trung tâm hành chính được ưu tiên bố trí thêm lực lượng chuyển phát và phục vụ phát ngoài giờ khi khách hàng có yêu cầu.

Theo Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Dương Hương Ly, trong mùa cao điểm năm nay đơn vị tập trung nâng cao hiệu quả các khâu khai thác theo hướng khoa học, chặt chẽ hơn, từ chia chọn đến kiểm soát hàng hóa. Các khung giờ cao điểm trong ngày được giám sát sát sao để kịp thời điều tiết nhân lực, phương tiện. Cùng với đó, công nghệ thông tin được ứng dụng đồng bộ, triệt để trong toàn bộ quá trình sản xuất và điều hành, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ.

Về nhân lực, Bưu điện tỉnh xác định huy động tối đa lực lượng bưu tá tham gia các ca làm việc, động viên phát tăng ca vào những ngày có sản lượng bưu gửi tăng cao và phát bưu gửi cả ngày nghỉ, ngày lễ. Đồng thời, phương án bổ sung lao động thời vụ được triển khai tại tất cả các công đoạn, phân ca, kíp hợp lý để đáp ứng khối lượng công việc tăng đột biến trong dịp cuối năm.

Trước mắt, để việc chuyển phát công văn, thư từ, tài liệu và hàng hóa được nhanh chóng, kịp thời, Bưu điện tỉnh đang bố trí gần 1.000 lao động tham gia chuyển phát phục vụ các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Riêng với dịch vụ KT1 - dịch vụ bưu chính phục vụ hành chính công, gần 250 nhân viên chuyên trách được bố trí làm việc liên tục 24/24 giờ, bảo đảm tiến độ và chất lượng phục vụ.

Cùng với việc tăng cường nhân lực và phương tiện, Bưu điện tỉnh tiếp tục tối ưu hóa các phần mềm nghiệp vụ nhằm giảm tải thao tác thủ công, nâng cao năng suất lao động. Các giải pháp công nghệ mới như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo sản lượng và điều phối nguồn lực được đưa vào vận hành; quy trình khai thác - vận chuyển - phát được số hóa, góp phần rút ngắn thời gian giao hàng. Hệ thống chia chọn tự động, hiện đại được kết nối đồng bộ với mạng lưới bưu chính toàn quốc, cho phép khách hàng dễ dàng theo dõi, quản lý đơn hàng và hành trình bưu gửi.

Thực tế cho thấy, mùa cao điểm cuối năm không chỉ là phép thử về năng lực vận hành, mà còn là cơ hội để Bưu điện Thanh Hóa khẳng định vai trò là hạ tầng logistics quan trọng, góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với sự chuẩn bị chủ động, linh hoạt và bài bản, Bưu điện tỉnh đang nỗ lực “chạy đua” với thời gian, bảo đảm mỗi bưu gửi đến tay người nhận an toàn, đúng hẹn trong những ngày tết đang đến rất gần.

Bài và ảnh: Chi Phạm