Tiếp dân kịp thời và giải quyết các phản ánh, kiến nghị bằng trách nhiệm cao

Với tinh thần “nghe dân nói, làm dân tin”, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân. Từ tỉnh đến cơ sở, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền luôn duy trì nền nếp tiếp công dân, trực tiếp lắng nghe dân nói và chỉ đạo giải quyết dứt điểm các phản ánh, khiếu nại, tố cáo (KNTC) thấu tình đạt lý. Đây chính là yếu tố góp phần giữ vững ổn định tình hình ở các địa phương, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hồ Vương giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Tháng 11/2025, ông Mai Anh Cả ở thôn Cần Thanh đến địa điểm tiếp công dân xã Hồ Vương kiến nghị chính quyền địa phương tìm lại đất cơ bản, đất nông nghiệp của gia đình ông. Sau khi nghe ý kiến trình bày trực tiếp từ công dân, Chủ tịch UBND xã đã giao phòng, ban chức năng kiểm tra, rà soát kỹ nguồn gốc, diện tích đất và quá trình sử dụng đất của hộ ông Cả. Đồng thời, làm việc với gia đình để giải thích, làm rõ những nội dung liên quan đến diện tích đất đang kiến nghị.

Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân, ngày 19/11/2025 lãnh đạo xã Hồ Vương đã trực tiếp đối thoại với ông Cả. Tại buổi đối thoại, ông Phạm Bá Bốn, Phó Chủ tịch UBND xã đề nghị ông Cả cung cấp giấy tờ hợp pháp liên quan đến thỏa thuận mua bán đất với các hộ đang sử dụng và văn bản ủy quyền từ các thành viên trong gia đình để có cơ sở pháp lý làm việc với chính quyền xã về nội dung kiến nghị. Đến cuối tháng 12/2025, xã tổ chức buổi làm việc với các hộ dân liên quan đến diện tích đất mà ông Cả đang có ý kiến. Cuộc gặp trở thành diễn đàn dân chủ, nơi chính quyền và người dân cùng trao đổi thẳng thắn để tìm phương án giải quyết thấu tình đạt lý. Qua trao đổi, Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Vương Phạm Bá Bốn kết luận, diện tích 1.923m2 đất của ông Cả và bà Nguyễn Thị Mai hiện nằm trên diện tích đất trang trại của ông Vũ Trọng Nhân. Đáng chú ý, trong thời gian ông Cả vắng mặt tại địa phương, bà Mai đã thỏa thuận tặng diện tích đất trên cho gia đình ông Nhân để làm trang trại theo hợp đồng ký với UBND xã Nga Hải (cũ), có chứng thực ngày 1/11/2011. Trên cơ sở đó, lãnh đạo xã đề nghị ông Cả gặp gỡ, trao đổi với ông Nhân để thống nhất quyền lợi cá nhân đối với phần đất nông nghiệp nêu trên.

Với tinh thần đến với dân, nghe dân nói và bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân, xã Hồ Vương luôn duy trì nghiêm túc các quy định về công tác tiếp công dân. Hoạt động tiếp công dân định kỳ hằng tháng và đột xuất được người đứng đầu chính quyền xã duy trì thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo niêm yết, thông báo công khai lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã để Nhân dân biết. Trong quý I/2026 xã đã tiếp 20 lượt, với 20 công dân đến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị 20 vụ việc. Mỗi buổi tiếp dân luôn là dịp để người đứng đầu chính quyền xã hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân. Với phương châm “nghe dân nói, làm dân tin”, lãnh đạo xã đã chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vấn đề được phản ánh, kiến nghị, bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng cho Nhân dân. Sự cầu thị và quyết liệt đó đã tạo dựng niềm tin, khơi dậy sự đồng thuận từ Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và XDNTM của xã.

Trong những năm qua, công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đặc biệt quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, Thanh Hóa là tỉnh đông dân, quá trình đô thị hóa nhanh và trên địa bàn đang triển khai nhiều dự án trọng điểm có thu hồi đất với diện tích lớn. Thực tế ấy đã gây áp lực lớn, làm phát sinh nhiều vụ việc KNTC từ một bộ phận người dân tại các địa phương. Xác định tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về “Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC”, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC”, Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 7/1/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC”, Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 8/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC”... Đồng thời, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân theo tinh thần Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/12/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”. Ngoài ra, sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành được tăng cường, từ đó giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài và khắc phục tình trạng chuyển đơn của công dân vòng vo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, củng cố niềm tin của công dân vào sự nghiêm minh của pháp luật.

Ngoài ra, ngay khi tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp xã duy trì nền nếp tiếp công dân định kỳ, đột xuất và nhanh chóng bố trí cán bộ, công chức có trình độ, năng lực làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn, thư. Đáng nói hơn, việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, địa điểm tiếp dân cũng được các xã, phường chú trọng, nhằm tạo không gian thuận lợi, gần gũi để Nhân dân yên tâm phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình. Những nỗ lực ấy giúp các vấn đề phát sinh từ cơ sở luôn được lắng nghe và tháo gỡ kịp thời, thấu đáo. Quý I/2026, chủ tịch UBND các cấp, giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã tiếp 4.647 lượt, với 5.204 công dân, phản ánh, kiến nghị, KNTC 3.748 vụ việc; tiếp 84 đoàn, với 754 công dân. Nhìn chung, số lượt công dân, đoàn đông người đến trụ sở tiếp công dân các cấp trong tỉnh phản ánh, kiến nghị, KNTC có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện phương châm “gần dân, sát dân” qua các buổi tiếp và đối thoại với dân. Việc lắng nghe sâu sát tâm tư, nguyện vọng của người dân giúp lãnh đạo tỉnh và các địa phương kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành “điểm nóng”. Sự quyết liệt ấy không chỉ giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong các kỳ tiếp dân, lãnh đạo các cấp đã chủ động lồng ghép việc phổ biến chính sách, hướng dẫn công dân thực hiện quyền KNTC đúng quy định. Đồng thời, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quyết định, kết luận giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật. Đây chính là chìa khóa củng cố niềm tin và sự đồng thuận sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.

Bài và ảnh: Hòa Bình