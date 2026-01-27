Tiền vệ Thái Sơn: Tạm biệt “thanh xuân” để bước tới chân trời mới

Sau gần 10 năm gắn bó, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn chính thức nói lời chia tay CLB Đông Á Thanh Hóa – nơi đã chứng kiến trọn vẹn hành trình trưởng thành của anh, từ một cầu thủ trẻ tiềm năng đến trụ cột tuyến giữa của Đông Á Thanh Hóa và U23 Việt Nam.

Thái Sơn nói lời chia tay cảm xúc với đội bóng quê hương.

Tối 26/1, trên trang cá nhân, Thái Sơn chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm xúc, gọi hành trình gần một thập kỷ khoác áo đội bóng quê hương là “một phần thanh xuân”. Ít lời, không khoa trương, nhưng từng câu chữ đều cho thấy sự trân trọng dành cho mảnh đất đã nuôi dưỡng anh từ những ngày đầu sự nghiệp.

Cậu con út lớn lên trong vòng tay yêu thương và kỷ luật

Thái Sơn sinh ra trong một gia đình thuần nông. Là em út, Thái Sơn được yêu thương, bao bọc từ nhỏ, nhưng theo ông Nguyễn Thái Toàn – bố của tiền vệ sinh năm 2003 – điều quan trọng nhất gia đình hướng tới không phải sự chiều chuộng, mà là dạy con cách sống tử tế, có mục tiêu và kỷ luật.

Thái Sơn bên chiếc cúp vô địch U17 quốc gia cùng U17 Thanh Hoá.

“Khi thấy cháu thích bóng đá, gia đình không cấm cản mà vừa ủng hộ, vừa lắng nghe mong muốn thật sự của con, định hướng rõ ràng để cháu theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc. Làm gì thì cũng phải đến nơi đến chốn, để sau này không hối tiếc,” ông Toàn chia sẻ.

Sự trưởng thành, biết suy nghĩ của Thái Sơn được nuôi dưỡng từ chính tình yêu thương, sự đùm bọc của gia đình, đặc biệt là ba chị gái.

Thái Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình trong ngày đăng quang Cúp quốc gia 2023/2024.

Mẹ Thái Sơn kể, từ khi còn nhỏ, chỉ cần nghe tiếng em khóc từ xa là ba chị đã tức tốc chạy đến, xem em có bị ai bắt nạt hay không. Lớn lên trong sự chở che ấy, Thái Sơn sớm hình thành tính cách hiền lành, sống tình cảm nhưng không ỷ lại, luôn ý thức rõ trách nhiệm của bản thân với gia đình.

Thái Sơn vẫn giữ thói quen gửi tiền thưởng về nhờ bố mẹ gửi tiết kiệm.

Khi đã có thu nhập từ bóng đá, Thái Sơn vẫn giữ thói quen gửi tiền thưởng về cho bố mẹ gửi tiết kiệm. Có thời điểm, anh dồn từng khoản tích góp để hỗ trợ chị cả, chị hai lo việc gia đình – khi sửa nhà, mua xe, lúc xoay xở khó khăn.

Với Thái Sơn, đó là điều rất tự nhiên, bởi anh hiểu rõ mình lớn lên từ đâu.

Ít nói ngoài đời, giàu cảm xúc với gia đình

Bác ruột của Thái Sơn nhận xét, ngoài sân cỏ, anh là “đứa con ngoan, trưởng thành và chín chắn sớm, nhưng lại rất tình cảm”. Thái Sơn ít nói, không quen thể hiện cảm xúc ra ngoài, song luôn quan tâm đến bố mẹ và người thân theo cách rất riêng.

Nguyễn Thái Sơn là cầu thủ trưởng thành, điềm đạm cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Mẹ Thái Sơn kể, có những giai đoạn bố mẹ bận buôn bán, không thể trực tiếp ra sân cổ vũ con trai. Thái Sơn không giận, cũng không trách nặng lời, nhưng đôi khi lặng lẽ nói với mẹ: “Con nhà người ta còn được cả nhà đi xem, nhà mình thì bố mẹ không ra cổ vũ con.” Nói vậy rồi thôi, vẫn chăm chỉ tập luyện, và về nhà ăn cơm cùng gia đình mỗi khi có thời gian.

Thói quen ấy được Thái Sơn giữ suốt nhiều năm. Mỗi dịp được nghỉ hiếm hoi, anh đều tranh thủ về nhà, và “đã về là phải ăn bữa cơm với bố mẹ” - mẹ Sơn nói. Với anh, đó là cách để cân bằng sau những áp lực thi đấu và cũng là điều không thể thiếu trong cuộc sống.

“Busi xứ Thanh” dưới bàn tay HLV Kim Sang-sik

Nếu ngoài đời là chàng trai trầm lặng, kín tiếng, thì trên sân cỏ, Nguyễn Thái Sơn lại mang dáng dấp của một tiền vệ trung tâm hiện đại – điềm tĩnh, thông minh và cực kỳ hiệu quả. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, vai trò của Thái Sơn không còn gói gọn trong hình ảnh một “máy quét” thuần túy, mà được nâng tầm trở thành trung tâm điều tiết lối chơi nơi tuyến giữa.

Thái Sơn đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ của HLV Kim Sang-sik, đặc biệt từ trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

Trong sơ đồ chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc, Thái Sơn hoạt động như một “trục xoay” đúng nghĩa: luôn có mặt ở điểm nhận bóng đầu tiên, giữ nhịp cho toàn đội, phân phối bóng chính xác và đặc biệt nổi bật ở khả năng thoát pressing trong không gian hẹp.

Dù không sở hữu thể hình lý tưởng khi đối đầu với những đối thủ Tây Á cao to, tiền vệ sinh năm 2003 vẫn khỏa lấp hạn chế bằng tư duy vị trí, sự bình tĩnh và kỹ năng xử lý bóng gọn gàng.

Màn trình diễn ấn tượng của Thái Sơn tại VCK U23 châu Á, đặc biệt là trận gặp U23 Jordan, đã khiến cộng đồng mạng bóng đá “dậy sóng”. Trên nhiều diễn đàn và trang mạng xã hội, anh được người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh mới: “Busi xứ Thanh” - cách ví von với Sergio Busquets, biểu tượng của mẫu tiền vệ đánh chặn - tổ chức hàng đầu thế giới.

Thái Sơn được “đưa ra ánh sáng” ở cấp đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Philippe Troussier, được “nâng tầm” trong màu áo Đông Á Thanh Hóa dưới bàn tay của HLV Velizar Popov. Và giờ đây, tại đội tuyển U23 Việt Nam, tiền vệ người xứ Thanh đang thực sự khẳng định giá trị trong hệ thống của HLV Kim Sang-sik – từ trận chung kết SEA Games 33 cho đến sân chơi châu lục.

Hành trình đi lên từ bóng đá trẻ xứ Thanh

Trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Thanh Hóa, Thái Sơn sớm bộc lộ tiềm năng. Năm 2019, anh cùng đội trẻ giành chức vô địch U17 quốc gia, đặt nền móng cho con đường chuyên nghiệp.

Tại CLB Đông Á Thanh Hóa, Thái Sơn từng bước khẳng định bản thân ở V.League. Giai đoạn 2022–2024 đánh dấu bước trưởng thành rõ nét, khi anh trở thành trụ cột tuyến giữa, đá chính thường xuyên và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng.

Thái Sơn cùng Đông Á Thanh Hoá giành Cúp Quốc gia năm 2023.

Cùng Đông Á Thanh Hóa, Thái Sơn giành Cúp Quốc gia: 2023, 2023/2024; Siêu cúp Quốc gia: 2023 và Hạng ba V.League mùa giải 2022.

Năm 2023, anh được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League, phần thưởng cho sự tiến bộ và trưởng thành vượt bậc.

Bước tới chân trời mới

Chia tay Đông Á Thanh Hóa - nơi gắn bó gần một thập kỷ - với Thái Sơn là quyết định nhiều cảm xúc. Trong dòng chia sẻ, anh gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, các đồng đội và người hâm mộ xứ Thanh - những người đã luôn tin tưởng, sát cánh cùng anh trong suốt hành trình vừa qua.

Bến đỗ tiếp theo của Thái Sơn là CLB Ninh Bình, đội bóng đang xây dựng lực lượng trẻ, giàu tiềm năng và hướng tới những mục tiêu dài hạn. Với nền tảng chuyên môn vững vàng, tính cách kỷ luật và hậu phương gia đình vững chắc, tiền vệ sinh năm 2003 được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển, chinh phục những cột mốc cao hơn.

Rời quê hương để bước sang chặng đường mới, nhưng với Thái Sơn, Đông Á Thanh Hóa sẽ mãi là nơi khởi đầu, nơi lưu giữ một phần kí ức thanh xuân đẹp đẽ.

Hoàng Sơn