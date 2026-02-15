Thủ quân Doãn Ngọc Tân thay mặt đội Thanh Hóa cảm ơn người hâm mộ; Onana bị CĐV Thổ Nhĩ Kỳ tẩy chay

Tuyển nữ Việt Nam hoàn tất chuyến tập huấn Trung Quốc, sẵn sàng cho VCK châu Á 2026; Andre Onana bị CĐV Thổ Nhĩ Kỳ tẩy chay sau màn trình diễn thảm họa; Man City và Liverpool dắt tay nhau vào vòng 5 FA Cup... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (15/2).

Thủ quân Doãn Ngọc Tân thay mặt đội Thanh Hóa cảm ơn người hâm mộ

Sáng 15/2 (tức 28 Tết Bính Ngọ), đội trưởng Doãn Ngọc Tân đã thay mặt CLB Đông Á Thanh Hóa gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ cả nước. Trước tình cảnh khó khăn chồng chất do nợ lương và lót tay, đội bóng xứ Thanh đã nhận được sự tiếp sức kịp thời từ cộng đồng thông qua lời kêu gọi của CĐV Nguyễn Hải Quan.

Tính đến chiều 13/2, tổng số tiền quyên góp đã lên tới hơn 372 triệu đồng, bao gồm sự ủng hộ từ các đồng nghiệp như Tiến Linh và Tô Văn Vũ. Doãn Ngọc Tân chia sẻ bản thân vô cùng xúc động và khẳng định đây là nguồn động lực to lớn để anh cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

Số tiền này đã được bàn giao tận tay, giúp các thành viên đội bóng có một cái Tết đầm ấm hơn sau những nỗ lực phi thường với chuỗi trận bất bại vừa qua.

Tuyển nữ Việt Nam hoàn tất chuyến tập huấn Trung Quốc, sẵn sàng cho VCK châu Á 2026

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa kết thúc chuyến tập huấn quan trọng tại Thâm Quyến (Trung Quốc) nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026. Trong thời gian này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có hai trận giao hữu bổ ích với đội tuyển nữ Trung Quốc, giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và ban huấn luyện rà soát đội hình.

Thanh Nhã và đồng đội trong chuyến tập huấn tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Sáng 15/2, toàn đội tập buổi cuối tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi nghỉ Tết Nguyên đán. Theo kế hoạch, đội sẽ hội quân trở lại vào ngày 18/2 (Mùng 2 Tết) để hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường sang Australia tham dự giải đấu khởi tranh vào ngày 4/3 tới.

Man City và Liverpool dắt tay nhau vào vòng 5 FA Cup

Rạng sáng 15/2, hai “ông lớn” Ngoại hạng Anh là Man City và Liverpool đều giành chiến thắng thuyết phục để tiến sâu tại FA Cup.

Man City chơi áp đảo ngay từ đầu.

Tại Etihad, dù tung ra đội hình dự bị, Man City vẫn nhẹ nhàng vượt qua Salford City với tỷ số 2-0 nhờ bàn phản lưới của đối thủ và pha lập công của Marc Guehi, trong ngày tiền vệ trẻ Rayan Cherki tỏa sáng rực rỡ.

Salah có ngày thi đấu ấn tượng.

Cùng lúc đó, Liverpool đã đánh bại Brighton 3-0 tại Anfield. Mohamed Salah sắm vai đầu tàu với một bàn thắng và một kiến tạo, bên cạnh các pha lập công của Curtis Jones và Szoboszlai. Những chiến thắng này giúp cả hai đội bảo toàn lực lượng và khẳng định tham vọng xưng vương tại đấu trường lâu đời nhất thế giới.

Cristiano Ronaldo rực sáng trong ngày tái xuất

Sáng 15/2, Cristiano Ronaldo đã đánh dấu ngày tái xuất đầy ấn tượng bằng bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Al Nassr trước Al Fateh.

Cristiano Ronaldo chói sáng trong ngày tái xuất cùng Al Nassr (Ảnh: ANFC).

Pha lập công ở phút 18 không chỉ là bàn thắng thứ 18 của CR7 tại mùa giải năm nay mà còn đưa anh cán mốc 962 bàn thắng trong sự nghiệp vĩ đại. Dù chịu nhiều áp lực, Al Nassr vẫn đứng vững nhờ sự xuất sắc của thủ môn Bento trước khi Yahya ấn định tỷ số ở hiệp hai.

Trận thắng này giúp Al Nassr rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Al Hilal xuống còn 1 điểm, đồng thời duy trì chuỗi 5 trận giữ sạch lưới liên tiếp, hứa hẹn một cuộc đua vô địch đầy kịch tính.

Vinicius tỏa sáng giúp Real Madrid chiếm ngôi đầu La Liga

Rạng sáng 15/2, Real Madrid đã đánh bại Real Sociedad với tỷ số 4-1 tại vòng 24 La Liga, qua đó chính thức vươn lên chiếm ngôi đầu bảng của Barcelona.

Vinicius ghi 2 bàn từ chấm phạt đền.

Ngôi sao Vinicius Junior rực sáng với cú đúp bàn thắng trên chấm phạt đền, bên cạnh các pha lập công của Gonzalo Garcia và Federico Valverde. Chiến thắng này không chỉ nối dài mạch 8 trận thắng liên tiếp của “Kền kền trắng” mà còn chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại của đối thủ.

Dù thiếu vắng Mbappe, đoàn quân của HLV Alvaro Arbeloa vẫn cho thấy bản lĩnh đáng gờm khi toàn thắng cả 18 trận mùa này mỗi khi có bàn dẫn trước, khẳng định vị thế ứng viên số một cho chức vô địch.

Andre Onana bị CĐV Thổ Nhĩ Kỳ tẩy chay sau màn trình diễn thảm họa

Thủ thành Andre Onana đang đối mặt với làn sóng phẫn nộ dữ dội từ người hâm mộ Trabzonspor sau thất bại 2-3 trước Fenerbahce vào rạng sáng 15/2.

Onana có trận đấu đáng quên trước Fenerbahce. Ảnh: Reuters.

Trong một ngày thi đấu đáng quên, Onana đã phải vào lưới nhặt bóng 3 lần từ chính... 3 cú sút trúng đích duy nhất của đối thủ. Sự yếu kém trong khâu cản phá khiến các CĐV đồng loạt yêu cầu ban lãnh đạo loại bỏ anh khỏi đội hình ngay lập tức.

Hiện tại, Onana đang thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn từ Manchester United. Tuy nhiên, với phong độ chạm đáy này, “Quỷ đỏ” được cho là cũng không có ý định đón anh trở lại sân Old Trafford sau khi mùa giải kết thúc.

HS