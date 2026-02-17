Lãnh đạo FIFA gửi thư chúc mừng Tết Bính Ngọ tới bóng đá Việt Nam; Barcelona mất ngôi đầu La Liga

ĐT futsal nữ Việt Nam bắt đầu chuyến tập huấn tại Nhật Bản, quyết tâm cho giải Đông Nam Á; Liverpool nhắm Anthony Gordon thay thế Mohamed Salah với giá kỷ lục; Xác định các cặp đấu vòng 5 FA Cup: Arsenal và Man City gặp thử thách lớn... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (17/2).

Lãnh đạo FIFA gửi thư chúc mừng Tết Bính Ngọ tới bóng đá Việt Nam

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký Mattias Grafstrom đã gửi thư chúc mừng tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và cá nhân Chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Trong thư, lãnh đạo FIFA gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến toàn thể cộng đồng bóng đá Việt Nam, đồng thời đánh giá cao vai trò của ông Trần Quốc Tuấn trên cương vị Ủy viên Ủy ban thi đấu FIFA và Trưởng ban Thi đấu AFC.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gửi thư chúc Tết đến LĐBĐ Việt Nam và Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn.

Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp, FIFA bày tỏ mong muốn tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị với VFF trong năm 2026. Đây là năm bản lề với nhiều sự kiện bóng đá lớn, đặc biệt là các hoạt động trọng điểm hướng tới vòng chung kết FIFA World Cup 2026, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho bóng đá nước nhà.

ĐT futsal nữ Việt Nam bắt đầu chuyến tập huấn tại Nhật Bản, quyết tâm cho giải Đông Nam Á

Sáng 16/2 (29 Tết), đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản để bắt đầu chuyến tập huấn quan trọng chuẩn bị cho Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ngay sau khi hạ cánh, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã nhanh chóng tập luyện để thích nghi với điều kiện thời tiết và múi giờ. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có hai trận giao hữu “thử lửa” chất lượng với CLB Bardral Urayasu vào ngày 17/2 và 19/2.

ĐT futsal nữ Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản.

Chuyến đi này mang ý nghĩa then chốt giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện chiến thuật. Dù phải đón Tết xa nhà, các cầu thủ vẫn thể hiện quyết tâm cao độ để sẵn sàng bước vào cuộc cạnh tranh tại bảng B cùng Myanmar, Philippines và Australia, diễn ra từ ngày 24/2 tới tại Thái Lan.

Girona tạo địa chấn, Barcelona chính thức mất ngôi đầu La Liga

Rạng sáng 17/2, bất ngờ lớn đã xảy ra tại vòng 24 La Liga khi Barcelona để thua ngược 1-2 trước Girona.

Yamal hóa “tội đồ” trong ngày Barca trắng tay.

Dù Pau Cubarsi ghi bàn dẫn trước, nhưng sự vô duyên của hàng công cùng sai lầm nơi hàng thủ đã khiến đoàn quân của HLV Hansi Flick trả giá đắt. Đáng chú ý, ngôi sao trẻ Lamine Yamal sắm vai “tội đồ” khi bỏ lỡ quả phạt đền quan trọng trong hiệp một.

Thất bại cay đắng này không chỉ chấm dứt hy vọng bám đuổi của Barca mà còn khiến họ chính thức mất ngôi đầu vào tay đại kình địch Real Madrid với khoảng cách 2 điểm. Kết quả này phản ánh sự thiếu ổn định của đội bóng xứ Catalonia trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Xác định các cặp đấu vòng 5 FA Cup: Arsenal và Man City gặp thử thách lớn

Kết quả bốc thăm vòng 5 FA Cup tối 16/2 đã mang đến nhiều cặp đấu đầy duyên nợ. Tâm điểm là hai cuộc đối đầu nội bộ Ngoại hạng Anh khi đương kim á quân Man City phải làm khách trước Newcastle, còn Liverpool sẽ tới sân Molineux gặp Wolves. Trong khi đó, Arsenal sẽ đối đầu với “kẻ hủy diệt” Mansfield – đội bóng hạng ba vừa gây sốc khi loại Burnley và Sheffield United.

Arsenal sẽ làm khách Mansfield ở vòng 5 Cup FA. Ảnh: Alamy

Chelsea cũng sẽ có màn chạm trán thú vị với Wrexham, CLB giàu tham vọng đang chơi tại giải hạng dưới. Các trận đấu khác như West Ham gặp Brentford hay Fulham tiếp đón Southampton cũng hứa hẹn nhiều kịch tính. Vòng 5 FA Cup năm nay được dự đoán sẽ tiếp tục chứng kiến những bất ngờ từ các đội bóng nhỏ.

Liverpool nhắm Anthony Gordon thay thế Mohamed Salah với giá kỷ lục

Trong bối cảnh Mohamed Salah sắp rời Anfield, Liverpool đang ráo riết tìm kiếm phương án thay thế và Anthony Gordon đã trở thành mục tiêu số một. Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, “The Kop” đã chủ động tiếp cận chân chạy cánh sinh năm 2001 của Newcastle. Tuy nhiên, mức giá mà đội bóng vùng Đông Bắc đưa ra không hề rẻ, lên tới 95 triệu bảng (khoảng 109 triệu euro).

Gordon được Liverpool săn đón.

Với tốc độ và khả năng bứt phá ấn tượng, Gordon được kỳ vọng sẽ kế thừa xứng đáng vị trí của Salah. Dù đang được nhiều ông lớn như Chelsea, MU và Arsenal để mắt tới, nhưng cơ hội trở thành nhân tố chủ chốt tại Anfield đang là lựa chọn vô cùng hấp dẫn đối với tuyển thủ người Anh.

HS