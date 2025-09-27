Tích cực tìm kiếm, mời gọi nhà tài trợ cho đội Bóng đá Thanh Hoá

Chiều 27/9, trao đổi với phóng viên Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, ông Nguyễn Duy Tự, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực LĐBĐ Thanh Hóa cho biết: Cùng với việc chỉ đạo Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Thanh Hóa phối hợp với lãnh đạo CLB và Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á tiếp tục duy trì, tổ chức tập luyện, thi đấu cho các đội bóng trẻ và đội 1, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của Ban tổ chức V-League 2025 - 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đang tích cực tham mưu cho tỉnh mời gọi các doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia vào công tác quản lý, bảo đảm sự phát triển lâu dài của đội bóng theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Việc có nhà tài trợ mới sẽ tiếp thêm động lực góp phần giúp CLB vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu mùa giải đặt ra, hướng tới xây dựng một nền bóng đá giàu bản sắc, xứng với niềm tin yêu của người hâm mộ.

Các cầu thủ của đội bóng Thanh Hóa trước khi thi đấu với CLB Hải Phòng.

Theo Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự, quan điểm của lãnh đạo tỉnh sẽ cố gắng tối đa để tìm, vận động nhà tài trợ có đủ năng lực tiếp nhận, quản lý đội bóng, để tiếp tục duy trì đội bóng đá chuyên nghiệp và phát huy truyền thống của bóng đá xứ Thanh. Ông cũng cho biết thời điểm này việc tập luyện, thi đấu, chi trả lương cho cầu chủ, ban huấn luyện, nhân viên của đội vẫn thực hiện bình thường. Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa đội tuyển Bóng đá là chủ trương được UBND tỉnh hết sức quan tâm nhằm huy động rộng rãi tiềm năng và nguồn lực của mọi thành phần kinh tế - xã hội để phát triển, đảm bảo đúng Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp tham gia thi đấu giải V-League, đáp ứng nhu cầu khát khao của người dân, đồng thời, thông qua hình ảnh đội tuyển để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của địa phương, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội.

“UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành chức năng quyết tâm cao nhất trong việc tìm kiếm, vận động, làm việc, trao đổi trực tiếp, nắm bắt thông tin, thăm dò nhu cầu với các doanh nghiệp có tiềm lực, tâm huyết đầu tư cho đội tuyển bóng đá tỉnh. Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất là đội bóng sẽ giải thể nếu vẫn không có nhà tài trợ trong thời gian tới, vì theo Quy định của Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp, câu lạc bộ Bóng đá hoạt động như một doanh nghiệp, tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật về tự chủ tài chính. Lịch sử bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều CLB không tham dự V-League và giải thể do thiếu kinh phí hoạt động. Dù tỉnh đã rất quyết tâm để phát triển CLB Bóng đá Thanh Hóa, nhưng nếu rơi vào tình huống này thực sự rất đáng tiếc”, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự chia sẻ.

Các cầu thủ Thanh Hóa nỗ lực thi đấu, quyết tâm cao trong từng trận đấu.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có công văn trả lời tờ trình số 4880/TTr-SVHTTDL của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc chuyển giao công tác quản lý CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa và Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á tiếp tục duy trì, tổ chức tập luyện, thi đấu cho các đội bóng trẻ và đội 1, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của Ban Tổ chức V.League 2025/2026.

Các cầu thủ Thanh Hóa nỗ lực tập luyện (Ảnh: Dong A Thanh Hoa Football Club).

Không chỉ là một trong những CLB giàu truyền thống và thành tích tại V-League, ấn tượng về CLB Thanh Hóa trong lòng người hâm mộ còn là một đội bóng với hành trình phát triển gập ghềnh, nhiều chông gai và không ít khó khăn, thử thách. Trong những năm qua, CLB Bóng đá Thanh Hoá luôn là một trong những đội bóng mạnh tại dải đất hình chữ S. Trên hành trình tập luyện và thi đấu, CLB Bóng đá Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của tỉnh Thanh Hóa, động viên vật chất, tinh thần, đồng hành của nhà tài trợ, cổ vũ, khích lệ của đông đảo người yêu thích bóng đá.

Trong gần 5 năm CLB Thanh Hóa đã giành 2 Cúp Quốc gia (2023, 2023/2024) và 1 Siêu cúp Quốc gia (2023) - những thành tích ấn tượng trong lịch sử bóng đá xứ Thanh.

Hiện tại, ở mùa giải 2025/2026, đội bóng đang khởi đầu không như ý khi có chuỗi 5 trận không thắng, mới chỉ có 2 điểm và có nguy cơ tụt xuống vị trí cuối bảng sau khi vòng 5 kết thúc.

Các cầu thủ vẫn đặt niềm tin, hi vọng vào tương lai tươi sáng của bóng đá Thanh Hóa.

Tuy vậy, HLV Choi Won Kwon (CLB Đông Á Thanh Hoá) bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào học trò, đồng thời nhấn mạnh tinh thần và niềm tin là yếu tố quan trọng để đội vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu. Các cầu thủ cũng nỗ lực tập luyện, bày tỏ tin tưởng vào tương lai đội bóng.

Anh Tuân