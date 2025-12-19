U22 Việt Nam nhận mưa tiền thưởng; HLV Kim Sang-sik lập “cú ăn ba” vô tiền khoáng hậu cùng bóng đá Việt Nam trong năm 2025

U22 Việt Nam nhận mưa tiền thưởng, rạng rỡ về nước sau ngôi vương SEA Games 33; Liverpool giữ vững niềm tin vào Arne Slot sau ồn ào với Mohamed Salah... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (19/12).

HLV Kim Sang-sik lập “cú ăn ba” vô tiền khoáng hậu cùng bóng đá Việt Nam trong năm 2025

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước chủ nhà Thái Lan để giành HCV SEA Games 33 ngay trên sân Rajamangala đã giúp HLV Kim Sang-sik hoàn tất một năm 2025 đại thành công. Ông chính thức đi vào lịch sử khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong khu vực giành trọn bộ 3 chức vô địch: ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games chỉ trong vòng một năm.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam đã trải qua một hành trình rực rỡ: Đòi lại ngôi vương tại ASEAN Cup trước người Thái, lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp, giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 với chuỗi 10 trận toàn thắng.

Thành tích “vô tiền khoáng hậu” này thậm chí còn vượt qua cả người tiền nhiệm Park Hang-seo, khẳng định cái duyên và tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik với các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

U22 Việt Nam nhận mưa tiền thưởng, rạng rỡ về nước sau ngôi vương SEA Games 33

Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Thái Lan để giành tấm HCV quý giá, đội tuyển U22 Việt Nam đã nhận được những phần thưởng xứng đáng. Tính đến sáng nay, tổng số tiền thưởng từ VFF là 2,1 tỷ đồng và từ nhà tài trợ là 750 triệu đồng.

Ngoài ra, mỗi thành viên sẽ nhận thêm tiền thưởng theo quy định của nhà nước (45 triệu đồng/HCV). Tổng giá trị hiện kim mà thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận được đã lên tới hơn 2,85 tỷ đồng.

Chiều nay (19/12), những nhà vô địch sẽ chính thức về nước. Đội chia làm hai nhóm, lần lượt đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc chiều và tối cùng ngày trong sự chào đón của người hâm mộ. Một năm 2025 rực rỡ đã khép lại bằng những nụ cười chiến thắng và sự ghi nhận kịp thời dành cho nỗ lực của các cầu thủ trẻ.

Liverpool giữ vững niềm tin vào Arne Slot sau ồn ào với Mohamed Salah

Ban lãnh đạo Liverpool vừa khẳng định quan điểm tiếp tục ủng hộ và không sa thải HLV Arne Slot vào cuối năm 2025. Quyết định này đưa ra sau khi nhà cầm quân người Hà Lan đối mặt với thử thách lớn trong việc xử lý mâu thuẫn với ngôi sao Mohamed Salah – người từng công khai thất vọng vì phải ngồi dự bị.

Liverpool không thay Slot ở giai đoạn cuối năm 2025.

Theo chuyên gia Fabrizio Romano, việc Salah trở lại thi đấu trong trận gặp Brighton là minh chứng cho thấy Slot vẫn đang kiểm soát tốt phòng thay đồ. Ban lãnh đạo “The Kop” tin tưởng vào phương pháp quản trị của ông ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Nhiệm vụ trọng tâm của Arne Slot hiện tại là duy trì đà hưng phấn để đưa nhà ĐKVĐ trở lại cuộc đua vô địch. Cuối tuần này, Liverpool đặt mục tiêu đánh bại Tottenham Hotspur với sự trở lại quan trọng của tiền vệ Dominik Szoboszlai sau chấn thương.

Hạ gục AC Milan, Rasmus Hojlund đưa Napoli vào chung kết Siêu cúp Italia

Rạng sáng nay, Napoli đã xuất sắc đánh bại AC Milan với tỷ số 2-0 trong trận bán kết đầu tiên, chính thức ghi tên mình vào trận tranh ngôi vương Siêu cúp Italia 2025/26. Tiền đạo Rasmus Hojlund đã có một ngày thi đấu rực sáng khi in dấu giày vào cả hai bàn thắng của đội bóng miền Nam nước Ý.

Hojlund đưa Napoli vào chung kết Siêu cúp Italia.

Phút 39, sau nỗ lực đi bóng của Hojlund khiến thủ môn đối phương lúng túng, David Neres đã có mặt kịp thời để đá bồi mở tỷ số. Sang hiệp hai, chính chân sút người Đan Mạch đã tự mình định đoạt trận đấu ở phút 64 bằng một pha bứt tốc mạnh mẽ và dứt điểm chéo góc quyết đoán.

Dù rất nỗ lực nhưng AC Milan hoàn toàn bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của thầy trò HLV Antonio Conte. Đối thủ của Napoli trong trận chung kết sẽ được xác định sau cặp đấu giữa Bologna và Inter Milan.

