SEA Games 33 ngày 18/12: Việt Nam đại thắng Thái Lan giành HCV bóng đá nam, Futsal nữ và Cầu mây tạo cột mốc lịch sử

Ngày thi đấu 18/12 đã trở thành một trong những ngày vàng rực rỡ nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 với 9 tấm HCV quý giá. Điểm nhấn chói lọi là màn lội ngược dòng ngoạn mục của U22 Việt Nam trước chủ nhà Thái Lan cùng các tấm HCV lịch sử ở môn Futsal nữ và Cầu mây nam 4 người. Kết thúc ngày thi đấu, Việt Nam sở hữu 73 HCV, áp sát vị trí thứ hai của đoàn Indonesia trên bảng tổng sắp.

[22:20] Bóng đá: U22 Việt Nam rực sáng tại Rajamangala

Trận chung kết bóng đá nam tối 18/12 đã diễn ra đầy kịch tính trên sân vận động quốc gia Thái Lan. Dù bị đối thủ dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã thể hiện bản lĩnh kiên cường khi ghi liền 3 bàn thắng trong hiệp hai và thời gian hiệp phụ để thắng ngược 3-2.

Tấm HCV này không chỉ giúp bóng đá nam Việt Nam trở lại ngôi vương mà còn là lời khẳng định vị thế trước đại kình địch Thái Lan ngay trên sân nhà của họ.

[18:30] Futsal nữ và Cầu mây nam lập kỳ tích sau nhiều thập kỷ

Lịch sử cũng gọi tên đội tuyển Futsal nữ Việt Nam khi các cô gái đã đánh bại Indonesia với tỷ số áp đảo 5-0 trong trận chung kết, qua đó lần đầu tiên giành HCV SEA Games sau 5 lần về nhì liên tiếp.

Ở môn Cầu mây, đội tuyển nam 4 người cũng tạo nên địa chấn khi đánh bại Myanmar 2-1 ở trận chung kết để giành tấm HCV lịch sử sau 22 năm chờ đợi, sau khi đã khuất phục cả chủ nhà Thái Lan ở bán kết.

[17:15] Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam tiến gần tấm HCV lịch sử

Trong trận chung kết đối đầu với Indonesia, các cô gái Futsal nữ Việt Nam đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Hiện tại, Việt Nam đã dẫn trước đối thủ với tỷ số cách biệt 4-0, mở toang cánh cửa bước lên bục cao nhất để giành tấm HCV SEA Games 33.

[16:43] Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam nhận HCB

Ở nội dung chung kết đội tuyển 4 người nữ, các cô gái Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ quá mạnh là chủ nhà Thái Lan. Để thua với tỷ số 5-15 và 11-15, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành Huy chương Bạc (HCB). Đây là kết quả đã được dự báo trước khi Thái Lan vẫn đang thống trị nội dung này.

[15:49] Kỳ tích lịch sử: Ba chị em ruột cùng giành HCV môn Vật trong một ngày

Môn Vật đã tạo nên một ngày thi đấu không thể nào quên cho thể thao Việt Nam với những chiến thắng áp đảo:

• Nguyễn Thị Mỹ Trang (57kg): Thắng tuyệt đối đối thủ Myanmar 10-0 chỉ sau vỏn vẹn 37 giây để giành HCV. Đây là tấm HCV thứ 70 của Việt Nam.

• Nguyễn Thị Mỹ Linh (53kg): Áp đảo hoàn toàn võ sĩ Thái Lan với tỷ số 10-0 trong trận chung kết, mang về tấm HCV thứ 69.

• Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (62kg): Như đã cập nhật trước đó, cô là người mở đầu cho chuỗi thắng lợi của gia đình trong buổi trưa.

Như vậy, ba chị em ruột Mỹ Trang, Mỹ Hạnh và Mỹ Linh đã đi vào lịch sử khi cùng mang về 3 tấm HCV cho Tổ quốc trong cùng một ngày thi đấu.

Cũng trong chiều nay, đô vật Đỗ Ngọc Linh đã đánh bại đối thủ Myanmar 8-0 ở hạng cân 50kg nữ để mang về tấm HCV cho bộ môn Vật

[14:34] Đội tuyển cầu mây nam Việt Nam đánh bại Thái Lan đầy kịch tính

Tại vòng bán kết nội dung đội tuyển 4 người nam, các chiến binh cầu mây Việt Nam đã tạo nên một cú sốc lớn khi lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-1 (11-15, 15-7, 17-15). Chiến thắng nghẹt thở này giúp Việt Nam giành quyền vào chung kết tranh HCV với Myanmar.

[14:32] Bắn cung mang về thêm HCB

Ở nội dung cung 3 dây hỗn hợp nam nữ, cặp đôi Đặng Công Đức và Lê Phạm Vân Anh đã thi đấu đầy nỗ lực. Tuy nhiên, trong loạt bắn shoot-off đầy may rủi, hai cung thủ Việt Nam đã để thua sát sao trước cặp VĐV Thái Lan và nhận Huy chương Bạc (HCB).

[12:36] Đua thuyền rồng mang về HCV thứ 67

Đội tuyển đua thuyền rồng nữ Việt Nam đã có màn bứt tốc ngoạn mục để vượt qua hai đối thủ mạnh là Indonesia và chủ nhà Thái Lan. Với chiến thắng ở nội dung thuyền 10 nữ cự ly 200m, các cô gái Việt Nam đã mang về tấm HCV thứ 67 cho đoàn thể thao.

[12:34] Đội tuyển vật mang về HCV: Chuyện chưa kể về 3 chị em họ Nguyễn

Mỹ Linh, Mỹ Trang, Mỹ Hạnh trong màu áo đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 - Ảnh: FBNV

Đô vật Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (quê Huế) đã xuất sắc giành HCV nội dung vật tự do nữ hạng 62kg. Đây là tấm HCV đầy cảm xúc khi Mỹ Hạnh là một trong ba chị em ruột cùng ra sàn đấu trong ngày hôm nay (cùng với Nguyễn Thị Mỹ Linh hạng 53kg và Nguyễn Thị Mỹ Trang hạng 57kg). Hình ảnh ba chị em cùng chinh chiến tại SEA Games là minh chứng cho truyền thống võ thuật đáng tự hào của gia đình. Đây là HCV thứ 66 của Việt Nam.

[12:30] Bơi ngoài trời: Hụt HCV trong gang tấc

Tại Chonburi, nội dung bơi ngoài trời 10km nam đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Kình ngư Mai Trần Tuấn Anh đã có màn rượt đuổi nghẹt thở nhưng chỉ kém vận động viên Thái Lan khoảng 1 giây, qua đó nhận HCB với thành tích 1 tiếng 56 phút 38 giây. “Rái cá” Nguyễn Huy Hoàng cũng tham gia nội dung này và về đích ở vị trí thứ 4.

[11:04] Bắn cung Việt Nam giành HCĐ

Nguyễn Trọng Hải giành tấm HCĐ cùng các đồng đội ở nội dung cung 3 dây đồng đội nam.

Ở nội dung cung 3 dây đồng đội nam, các cung thủ Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Trọng Hải (VĐV Thanh Hóa) và Đặng Công Đức đã có màn phối hợp ăn ý để đánh bại đội tuyển Indonesia trong trận tranh HCĐ, mang về tấm huy chương đầu tiên trong ngày cho Bắn cung Việt Nam.

[10:36] Triathlon: Tiến Sản vào thi Duathlon tiếp sức hỗn hợp

Ngay sau khi cùng đồng đội nam giành HCV, hai vận động viên Phạm Tiến Sản và Nguyễn Lê Hoàng Vũ tiếp tục bước vào nội dung tiếp sức hỗn hợp cùng hai đồng đội nữ là Lê Thị Bích và Nguyễn Thị Bích Vân. Tại nội dung này, mỗi vận động viên sẽ phải hoàn thành thử thách gồm: Chạy 2km - Đạp 8km - Chạy 1km.

[10:28] Triathlon: HCV Duathlon tiếp sức đồng đội Nam

Bộ ba Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí và Phạm Tiến Sản đã xuất sắc mang về tấm HCV nội dung tiếp sức đồng đội nam cho Duathlon Việt Nam.Cuộc đua diễn ra đầy kịch tính: Hoàng Vũ xuất phát đầu tiên và về thứ tư, sau đó Anh Trí đã bứt phá mạnh mẽ để đưa Việt Nam vươn lên vị trí dẫn đầu. Ở lượt cuối, Phạm Tiến Sản đã giữ vững lợi thế và giành chiến thắng nghẹt thở trước đối thủ Indonesia chỉ trong vài bước chân cuối cùng. Đây là tấm HCV thứ 65 của Việt Nam tại SEA Games 33.

Quyết tâm giành “vàng” bóng đá nam và futsal nữ

Sau thất bại đầy tiếc nuối của đội tuyển nữ trên chấm luân lưu tối qua, mọi sự chú ý của người hâm mộ lúc này đang đổ dồn vào trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và chủ nhà Thái Lan. Trận đấu diễn ra trên sân Rajamangala vào lúc 19 giờ 30 tối nay được kỳ vọng sẽ là màn phục thù ngọt ngào, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik bước lên bục cao nhất.

U22 Việt Nam được kỳ vọng đánh bại Thái Lan ở chung kết môn bóng đá nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng đứng trước cơ hội lớn giành HCV khi đối đầu với Indonesia trong trận chung kết vào lúc 16 giờ 30. Tại môn futsal nam, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình vòng bảng trong cuộc chạm trán đầy kịch tính với chủ nhà Thái Lan.

Vật và Đấu kiếm sẵn sàng giành mưa huy chương

Bên cạnh các môn bóng, thể thao Việt Nam đang đặt kỳ vọng rất cao vào môn Vật với 4 võ sĩ ra quân thi đấu hôm nay. Ở môn Đấu kiếm, chúng ta cũng có nhiều hy vọng ở các nội dung đồng đội nam kiếm liễu, đồng đội nữ kiếm 3 cạnh và đồng đội nữ kiếm chém. Đây là những bộ môn thế mạnh có thể giúp Việt Nam thu hẹp đáng kể khoảng cách với đoàn Indonesia trên bảng tổng sắp.

Bắn cung Thanh Hóa nỗ lực tranh chấp huy chương

Về phía các vận động viên xứ Thanh, người hâm mộ sẽ tiếp tục dõi theo màn trình diễn của cung thủ Nguyễn Trọng Hải. Anh sẽ ra quân thi đấu ở nội dung đồng đội cung ba dây, với quyết tâm mang về thành tích cao nhất cho đoàn thể thao nước nhà. Đây là lần đầu tiên Bắn cung Thanh Hoá có VĐV tham dự SEA Games.

Hoàng Sơn