Cung thủ Nguyễn Trọng Hải giành HCĐ lịch sử của thể thao Thanh Hóa tại SEA Games 33

Trong ngày thi đấu đầy kịch tính của bộ môn Bắn cung tại SEA Games 33, cung thủ Nguyễn Trọng Hải của Thanh Hóa đã cùng các đồng đội xuất sắc đánh bại đối thủ Indonesia để mang về tấm Huy chương Đồng (HCĐ) quý giá. Đây không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là cột mốc lịch sử của Bắn cung xứ Thanh trên đấu trường khu vực.

Trọng Hải và các đồng đội chiến thắng trước Indonesia để giành HCĐ cho Bắn cung Việt Nam.

Trưa nay 18/12, tại sân bắn cung trong khuôn khổ SEA Games 33, bộ ba cung thủ Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Trọng Hải và Đặng Công Đức bước vào trận tranh HCĐ với đối thủ Indonesia.

Kết thúc trận đấu, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với điểm số 232 - 227. Tấm HCĐ này cũng chính là tấm huy chương mở hàng cho Bắn cung Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay.

Đối với cá nhân Nguyễn Trọng Hải, SEA Games 33 là một kỷ niệm không bao giờ quên. Đây là lần đầu tiên anh bước ra biển lớn, đối mặt với những đối thủ hàng đầu khu vực. Càng ý nghĩa hơn khi Trọng Hải chính là vận động viên (VĐV) đầu tiên của bộ môn Bắn cung Thanh Hóa vinh dự được góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia tham dự một kỳ SEA Games.

Tấm HCĐ của Trọng Hải là thành tích lịch sử với Bắn cung Thanh Hoá.

Chia sẻ ngay sau khi giành chiến thắng để giành HCĐ, Trọng Hải không giấu được sự xúc động: "Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được đại diện cho quê hương Thanh Hóa đứng trên bục nhận huy chương tại SEA Games. Tấm HCĐ ở lần đầu tham dự là một phần thưởng ý nghĩa, giúp tôi giải tỏa áp lực và có thêm động lực để tiếp tục rèn luyện, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai".

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)