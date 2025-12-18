Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia

Thủ tướng trân trọng thành tích của Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia tại SEA Games 33 đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường và tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực.

Ban huấn luyện và các cầu thủ nữ Việt Nam.

Tối 17/12, ngay sau khi Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam giành Huy chương Bạc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng, động viên Ban huấn luyện và các cầu thủ Đội tuyển.

Trong thư, thay mặt Chính phủ và những người hâm mộ bóng đá nước nhà, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chúc mừng Ban huấn luyện cùng toàn thể các cầu thủ Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã giành Huy chương Bạc tại SEA Games 33 - một thành tích rất đáng trân trọng, tự hào, thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm, kiên cường và tiếp tục khẳng định vị thế, bản lĩnh và truyền thống của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực.

Bày tỏ rất phấn khởi và tự hào, năm nay là năm thứ 5 liên tiếp Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam có mặt ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, thành tích này là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, bản lĩnh thi đấu và sự chuẩn bị nghiêm túc, khoa học của toàn đội.

Toàn thể Đội tuyển đã cống hiến những trận đấu giàu cảm xúc, thể hiện tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo, mang lại niềm tự hào và sự trân trọng lớn lao của Nhân dân cả nước. Mỗi tấm huy chương đều rất đáng quý, bởi đó là kết tinh của nỗ lực không ngừng, sự hy sinh thầm lặng và tinh thần thể thao cao thượng.

Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, cổ vũ, đồng hành bền bỉ của người hâm mộ cả nước, các gia đình vận động viên, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đã luôn sát cánh, tiếp thêm động lực tinh thần to lớn để Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam thi đấu tự tin, nỗ lực vượt qua khó khăn, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm chỉ đạo, các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục nỗ lực phát triển và có kế hoạch đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của dành cho bóng đá nữ, đặc biệt là tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam ngày càng nâng cao chất lượng chuyên môn, duy trì sự ổn định và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên các đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng Ban huấn luyện và toàn thể Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và ý chí quyết tâm đã được thể hiện xuyên suốt giải đấu; không ngừng rèn luyện, giữ vững niềm tin, thi đấu với tinh thần cống hiến, trách nhiệm và cao thượng, xứng đáng với tình cảm, sự tin yêu của Nhân dân, vì màu cờ sắc áo và vinh quang của Tổ quốc.

Thủ tướng chúc Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam tiếp tục vững vàng, gặt hái nhiều thành công và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo TTXVN