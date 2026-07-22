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Thực hiện nghiêm 11 Nghị quyết về phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính

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Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7066/VPCP-CĐS ngày 20/7/2026 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo kiến nghị của Bộ Tư pháp.

Thực hiện nghiêm 11 Nghị quyết về phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7066/VPCP-CĐS ngày 20/7/2026 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo kiến nghị của Bộ Tư pháp.

Thực hiện nghiêm 11 Nghị quyết về phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Người dân làm thủ tục hành chính. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thực hiện nghiêm 11 Nghị quyết phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Công văn nêu xét Báo cáo số 521/BC-BTP ngày 6/7/2026 của Bộ Tư pháp về kết quả kiểm tra việc thực hiện 11 Nghị quyết của Chính phủ về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm 11 Nghị quyết phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã được Chính phủ ban hành và các nhiệm vụ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: số 571/TTg-CĐS ngày 24/5/2026, số 596/TTg-CĐS ngày 3/6/2026, số 731/TTg-CĐS ngày 26/6/2026.

Đồng thời, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nghiên cứu Báo cáo số 521/BC-BTP ngày 6/7/2026 của Bộ Tư pháp để chủ động thực hiện các giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính chưa được cấu hình để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung, nhất là 111 thủ tục hành chính chưa cấu hình đầy đủ; hoàn thành cấu hình, cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung trước ngày 25/7/2026 và báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính tháng 7/2026.

Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Xây dựng, Y tế thực hiện phương án phân cấp triệt để đối với các thủ tục hành chính theo Báo cáo số 521/BC-BTP; báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính định kỳ hằng tháng.

​Rà soát hồ sơ chưa được chuẩn hóa hoặc còn phát sinh "giấy phép con"

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát toàn diện các hồ sơ, yêu cầu giải quyết công việc đang thực hiện nhưng chưa được chuẩn hóa hoặc còn phát sinh “giấy phép con,” các quy trình, giấy tờ ngoài quy định; tổng hợp, phân loại và đề xuất cấp có thẩm quyền phương án xử lý, làm cơ sở hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện và tiếp tục cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát, chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời phản ánh, kiến nghị để các bộ, cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu quản lý phát sinh chưa được quy định hoặc không còn phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bộ Tư pháp tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính nói chung và triển khai 11 Nghị quyết phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh nói riêng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các bộ, địa phương theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền./.

Theo TTXVN

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