Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu ở Thọ Bình

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được cấp ủy, chính quyền xã Thọ Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, trách nhiệm nêu gương, sâu sát cơ sở của người đứng đầu được xác định là yếu tố quan trọng để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thọ Bình hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân được xã công khai, lấy ý kiến trước khi triển khai. Từ chủ trương đầu tư các công trình, dự án, giải phóng mặt bằng, huy động các khoản đóng góp đến giải quyết thủ tục hành chính..., cấp ủy, chính quyền xã chú trọng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thọ Bình, Nguyễn Hùng Vương: “Địa phương xác định thực hiện dân chủ ở cơ sở phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nhất là trong tiếp công dân, đối thoại, giải quyết phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh đơn, thư tồn đọng, kéo dài”.

Tại Thọ Bình, tính công khai, minh bạch và để người dân tham gia ngay từ đầu vào các nhiệm vụ đang trở thành cách làm được chính quyền chú trọng. UBND xã đã công khai danh mục và quá trình triển khai các dự án, công trình; tiến độ giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng; các khoản huy động theo quy định... trên cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh, niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn và các nhóm zalo. Xã cũng đã lấy ý kiến Nhân dân về chủ trương đầu tư, danh mục 9 dự án, công trình; dự thảo quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở và các chủ trương, nhiệm vụ lớn của địa phương. Việc lấy ý kiến được thực hiện thông qua hội nghị đại diện cử tri hộ gia đình, phát phiếu hoặc kết hợp cả hai hình thức.

Không chỉ tham gia bàn bạc, người dân còn phát huy vai trò giám sát. Ủy ban MTTQ xã đã thành lập Ban Thanh tra Nhân dân gồm 27 thành viên, tập trung giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND; trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc triển khai các dự án đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Cùng với đó, 7 ban giám sát đầu tư của cộng đồng được thành lập, thực hiện giám sát công tác bồi thường, tái định cư, triển khai các dự án đầu tư, xây dựng công trình kết cấu hạ tầng đối với 7 công trình, dự án trên địa bàn. Qua đó, vai trò giám sát của người dân được phát huy, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện các công trình, dự án.

Kết quả rõ nét trong thực hiện dân chủ ở Thọ Bình là công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư. Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị, cấp ủy, chính quyền xã duy trì nền nếp công tác tiếp dân, tập trung giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền. 7 tháng năm 2026, xã đã tiếp 200 lượt công dân; tiếp nhận, giải quyết 49/49 đơn thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, không có đơn tồn đọng, kéo dài, không xảy ra vụ việc đông người, phức tạp ở địa phương cho thấy việc nắm bắt tình hình từ cơ sở, trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề người dân quan tâm đã góp phần hạn chế phát sinh điểm nóng.

Cùng với tiếp dân, chính quyền xã chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ. Trong 7 tháng năm 2026, trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận 1.067 hồ sơ, đã giải quyết 859 hồ sơ, đang giải quyết 208 hồ sơ. Trong số hồ sơ đã giải quyết, chỉ có 4 hồ sơ chậm trả kết quả do lỗi phần mềm thuộc lĩnh vực tư pháp.

Từ những việc làm cụ thể, thực hiện dân chủ ở Thọ Bình ngày càng gắn với hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền. Người dân được biết, được bàn, tham gia ý kiến và giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến địa phương; phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND xã Thọ Bình Hoàng Văn Chung khẳng định: “UBND xã tiếp tục phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chương trình phối hợp, tổ chức các phong trào, cuộc vận động, phát huy dân chủ trong Nhân dân, đoàn viên, hội viên. Qua đó, tạo đồng thuận, huy động sự tham gia của người dân vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn”.

Bài và ảnh: Phan Nga