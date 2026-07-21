Thực hiện 100% thanh toán qua tài khoản đối với các khoản chi lương và phụ cấp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 14678/UBND-KTTC ngày 20/7/2026 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước; đồng thời tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% chi trả chính sách an sinh xã hội qua tài khoản, tạo thuận lợi cho người dân thụ hưởng chính sách.

Người dân xã Ba Đình quét mã QR thanh toán lệ phí dịch vụ hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: Lê Hòa

Theo chỉ đạo, các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện thanh toán 100% qua tài khoản ngân hàng đối với các khoản chi như tiền lương, tiền công, phụ cấp, bổ sung thu nhập và các khoản thanh toán cho cá nhân theo quy định. Việc chi ngân sách bằng tiền mặt được hạn chế tối đa, chỉ áp dụng đối với các khoản chi có giá trị không quá 5 triệu đồng hoặc các trường hợp đặc thù theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục duy trì tỷ lệ 100% chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Các địa phương phải thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin đối tượng thụ hưởng, bảo đảm 100% đối tượng phát sinh mới được hỗ trợ mở tài khoản để nhận trợ cấp ngay từ kỳ chi trả đầu tiên; đồng thời quản lý chặt chẽ các trường hợp biến động nhằm bảo đảm chi trả đúng đối tượng, đúng chế độ và kịp thời.

Đối với người yếu thế, học sinh chưa đủ điều kiện mở tài khoản, tiếp tục thực hiện chi trả qua tài khoản của người giám hộ hoặc người được ủy quyền hợp pháp.

Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực Đề án 06 của tỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, đồng thời chỉ đạo Công an cấp xã làm sạch dữ liệu đối tượng an sinh xã hội trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ hiệu quả công tác chi trả không dùng tiền mặt.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 7 chỉ đạo các ngân hàng thương mại tăng cường hỗ trợ người dân mở và sử dụng tài khoản thanh toán, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế; đồng thời khảo sát nhu cầu để lắp đặt ATM phù hợp, đặc biệt tại khu vực miền núi. Các sở, ngành liên quan tăng cường rà soát dữ liệu người hưởng, phấn đấu chấm dứt việc chi trả bằng tiền mặt đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao phối hợp chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng an toàn, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.

LP (Nguồn UBND tỉnh)