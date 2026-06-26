Thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp giữa Thanh Hóa và Phú Thọ

Chiều 26/6, tại tỉnh Phú Thọ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại và kết nối giao thương doanh nghiệp Thanh Hóa - Phú Thọ năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Về phía hai địa phương có các đồng chí: Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp của hai tỉnh.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của Thanh Hóa và Phú Thọ; đồng thời cập nhật các cơ chế, chính sách, lĩnh vực và dự án ưu tiên thu hút đầu tư của hai địa phương.

Tỉnh Thanh Hóa đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển với hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ - đô thị ngày càng hoàn thiện; Khu Kinh tế Nghi Sơn giữ vai trò hạt nhân tăng trưởng; hạ tầng giao thông, logistics và du lịch được đầu tư đồng bộ; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, từng bước khẳng định vị thế là cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Trong khi đó, tỉnh Phú Thọ sau sắp xếp đơn vị hành chính đang phát huy lợi thế về quy mô và không gian phát triển, từng bước khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, động lực tăng trưởng của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Những điểm tương đồng về điều kiện phát triển, cùng lợi thế cạnh tranh riêng của mỗi địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai tỉnh tăng cường kết nối, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp hai tỉnh đã trao đổi, đánh giá cao hiệu quả của chương trình kết nối giao thương trong việc giảm chi phí tiếp cận thị trường, mở rộng đối tác và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thúc đẩy kết nối giao thương, gia tăng cơ hội hợp tác đầu tư.

Nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp trao đổi, kết nối, tìm kiếm đối tác, tạo tiền đề cho các thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cùng lãnh đạo hai tỉnh khẳng định: Thanh Hóa và Phú Thọ có nhiều tiềm năng, lợi thế bổ trợ cho nhau trên hành lang kinh tế Bắc - Nam và tuyến kết nối Tây Bắc với Bắc Trung Bộ. Trong bối cảnh cả nước thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững, việc tăng cường liên kết giữa hai địa phương sẽ góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, hiện thực hóa chủ trương “liên kết vùng, bổ trợ lẫn nhau, cùng phát triển” mà Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, dư địa hợp tác giữa doanh nghiệp hai tỉnh còn rất lớn, tập trung vào ba trụ cột gồm kết nối chuỗi cung ứng công nghiệp; mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; phát triển du lịch và dịch vụ liên vùng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp hai tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, cụ thể hóa các quy chế phối hợp và thỏa thuận hợp tác bằng những chương trình, kế hoạch hành động thiết thực; ưu tiên lựa chọn các nhóm ngành, sản phẩm có khả năng triển khai ngay.

Đồng thời, các sở, ngành của hai địa phương cần chủ động cung cấp thông tin về quy hoạch, khu, cụm công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư và các chương trình xúc tiến thương mại, thương mại điện tử; kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình khảo sát, tìm kiếm đối tác và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tỉnh Thanh Hóa luôn chào đón các doanh nghiệp Phú Thọ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, đồng thời mong muốn tỉnh Phú Thọ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Thanh Hóa phát triển tại địa phương.

Doanh nghiệp hai tỉnh ký kết quy chế phối hợp và thỏa thuận hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, các hội, hiệp hội và doanh nghiệp của hai tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp, thỏa thuận hợp tác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn hai địa phương.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm.

Trong khuôn khổ hội nghị, khu vực trưng bày sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp Thanh Hóa và Phú Thọ thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và cộng đồng doanh nghiệp.

Hồng Ngọc