Thúc đẩy mạnh mẽ, triển khai nhanh chóng, hiệu quả công tác chuyển đổi số trong toàn hệ thống Quốc hội

Chiều 13/9, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại”. Hội nghị được diễn ra tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết nối tới hơn 3.000 điểm cầu các tỉnh, thành, xã, phường trong cả nước. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Quốc hội có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Hội nghị Chuyên đề “Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” là hoạt động thể hiện sự quyết tâm của Quốc hội trong việc chuyển đổi số trong thực thi công vụ. Hội nghị cũng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, các hành động về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội; cán bộ, công chức, viên chức chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc hằng ngày, nhất là trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng. Đây cũng là hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh:NDO

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kết quả thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” và chủ trương của Đảng ủy Quốc hội về việc xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng số cho một Quốc hội hiện đại, học tập suốt đời.

Đặc biệt với phương thức tổ chức hiện đại, sáng tạo, hội nghị đã trình chiếu chuỗi video giới thiệu, phân tích, làm rõ khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại; hướng dẫn các đại biểu Quốc hội và công chức thuộc hệ thống Quốc hội sử dụng AI cho nhiệm vụ của mình; hướng dẫn sử dụng nền tảng học tập suốt đời, minh họa cách AI hỗ trợ công tác nghị trường và giới thiệu ứng dụng ChatGPT.

Các điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị (ảnh chụp màn hình).

Trong đó đáng chú ý có video chuyên đề báo cáo nội dung Khung kiến thức, kỹ năng số cho một Quốc hội hiện đại; video chuyên đề đối thoại phân tích chuyên sâu Khung kiến thức, kỹ năng số cho một Quốc hội hiện đại; video chuyên đề AI làm trợ lý cho Đại biểu Quốc hội, công chức giải quyết những nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động công vụ; video giới thiệu nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” được khởi động với khát vọng phổ cập tri thức đến với mỗi đại biểu và cán bộ trong hệ thống Quốc hội, tiếp nối truyền thống hiếu học, cầu thị của dân tộc ta trong thời đại mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” bài bản, sát với yêu cầu thực tiễn của Quốc hội, từng đơn vị của Quốc hội. Đồng thời nêu rõ: Chương trình “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” rất đáng biểu dương, cần nhân rộng ra toàn hệ thống chính trị. Vì vậy các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến các địa phương cần nghiên cứu, học tập mô hình này. Xác định rõ, việc nâng cao tri thức số cho cán bộ, công chức, người dân là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào bình dân học vụ số phải trở thành phong trào cách mạng toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng. Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức phải tiên phong, gương mẫu tham gia học tập kỹ thuật số, chuyển đổi phương thức làm việc phù hợp với thời đại số. Đối với Quốc hội, không được bằng lòng với những kết quả ban đầu mà cần tiếp tục đưa phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” phát triển sâu rộng và thực chất.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhất trí với quan điểm, phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” không chỉ là phong trào ngắn hạn trong 2 năm 2025 và 2026 mà còn là nền tảng cho học tập suốt đời của đội ngũ cán bộ, các đại biểu Quốc hội và các cán bộ của Quốc hội. Mỗi đại biểu, mỗi cán bộ Quốc hội phải nuôi dưỡng tinh thần tự học hỏi, chủ động cập nhật kiến thức mới, coi việc rèn luyện kỹ năng số là một yêu cầu tự thân hằng ngày. Đảng ủy Quốc hội tiếp tục chỉ đạo sát sao để phong trào học tập số thực sự trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa công sở trong Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan nhanh chóng ban hành chính thức Khung kiến thức, kỹ năng số, giáo trình, bài giảng; triển khai tập huấn đúng người, đúng nhu cầu, tránh hình thức, đào tạo tràn lan, không hiệu quả. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện nền tảng tri thức số toàn diện, phát triển các giáo trình điện tử, các bài giảng trực tuyến, ứng dụng học tập trên thiết bị di động, tích hợp với các nền tảng học trực tuyến sẵn có; kết nối, khai thác tối đa nền tảng bình dân học vụ số quốc gia để học viên có thể thuận lợi học tập mọi lúc, mọi nơi; phổ biến triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” đến HĐND cấp tỉnh, cấp xã đồng bộ, toàn diện.

Cùng với đó, tập trung hoàn thành mục tiêu phổ cập 100% kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho toàn thể cán bộ, công chức Quốc hội vào năm 2026 theo kế hoạch đã đề ra. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Đây là mục tiêu cao nhưng hoàn toàn khả thi nếu chúng ta có lộ trình phù hợp và sự chỉ đạo sát sao.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Thành công của phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Quốc hội, mà còn góp phần lan tỏa tri thức, kỹ năng trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Với tinh thần đó, Tổng Bí thư kêu gọi toàn thể các đồng chí, các đại biểu Quốc hội tiếp tục hăng hái hưởng ứng, nêu cao gương sáng học tập suốt đời và đổi mới sáng tạo, biến bình dân học vụ số thành phong trào cách mạng sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị với sự đoàn kết, quyết tâm xây dựng một Việt Nam số, một đất nước phát triển, hùng cường, thịnh vượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ đã thực hiện nghi thức khai trương Nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”.

Cũng tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ, lãnh đạo các đơn vị thuộc hệ thống Quốc hội đã ký cam kết triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ Trung ương đến cơ sở, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, triển khai nhanh chóng và hiệu quả công tác chuyển đổi số trong toàn hệ thống Quốc hội.

Phong Sắc