Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra trong 2 ngày (28 và 29/11/2025)

Sáng 19/11, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị duyệt nội dung, chương trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương báo cáo tại hội nghị.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/11/2025 tại Trung tâm Hội nghị 25B. Dự thảo Báo cáo chính trị xác định tiêu đề Đại hội: “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội vì mục tiêu xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo đánh giá toàn diện tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2024-2029. Cùng với đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu và các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhằm góp phần xây dựng Thanh Hóa đến năm 2030 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Với chủ đề Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, dự thảo Báo cáo chính trị đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2025-2030 với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đinh Thị Thanh Hà phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đóng góp ý kiến vào công tác chuẩn bị nội dung báo cáo Chính trị trình tại Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; chủ đề Đại hội; bài học kinh nghiệm; các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới và những định hướng, quan điểm hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ tới...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc, kịp thời của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trong chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp thu tối đa ý kiến của các đồng chí tại hội nghị, rà soát lại các nội dung để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị theo tinh thần ngắn gọn, mạch lạc, có tính khái quát cao, phản ánh sát thực tiễn hiện nay. Đồng thời, làm rõ vai trò của MTTQ trong triển khai xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, các phong trào thi đua yêu nước, bám sát tinh thần hướng dẫn của Trung ương và thực tế của tỉnh.

Bên cạnh đó, rà soát lại các chỉ tiêu để đảm bảo tính khả thi, thực chất, tránh hình thức, tránh trùng lặp. Bám sát, cập nhật những yêu cầu mới để chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đóng góp vào kết quả chung trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, Ủy ban MTTQ tỉnh bám sát các nhiệm vụ về chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cũng cho ý kiến đối với các nội dung khác về công tác chuẩn bị tổ chức và tuyên truyền, trang trí, khánh tiết Đại hội.

Lê Hợi