Không tổ chức tiếp khách, nhận hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Thời sự

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, cấp ủy các cấp; sự phối hợp của Nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thời gian qua.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, cấp ủy các cấp; sự phối hợp của Nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thời gian qua.

Hình ảnh Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. (Nguồn: TTXVN)

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ra thông báo không tổ chức tiếp khách, nhận hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống (18/11/1930-18/11/3025).

Thông báo nêu rõ: Nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, cấp ủy các cấp; sự phối hợp của Nhà nước, chính quyền các cấp; sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thời gian qua.

Trong dịp này, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đang tập trung hướng mạnh hoạt động về cơ sở, khu dân cư, tập trung tổ chức hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, hoạt động an sinh xã hội; đồng thời thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trương không tổ chức các hoạt động chúc mừng, tiếp khách; không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp, đồng hành của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Theo TTXVN

