Phấn đấu xây dựng Trường THPT Hàm Rồng trong nhóm dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục vào năm 2030

Sáng 16/11, Trường THPT Hàm Rồng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1975-2025) và 43 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2025).

Tiến sỹ Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tặng hoa và quà chúc mừng Trường THPT Hàm Rồng.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Tiến sỹ Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Được thành lập từ năm 1975 (tiền thân là Trường cấp III Thị xã 2), vượt qua nhiều khó khăn, nhà trường đã đoàn kết thi đua dạy tốt, học tốt và thực sự trở thành cái nôi ươm mầm những tài năng. Nhiều cựu học sinh của trường đã trở thành nhà khoa học, được phong hàm Giáo sư, Phó giáo sư, nhiều người đã và đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt các cấp của Đảng và Nhà nước, là nhà giáo, nghệ sỹ, doanh nhân thành đạt.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, với khát vọng vươn lên, Trường THPT Hàm Rồng đã viết nên một chặng đường đầy tự hào, trở thành điểm sáng của giáo dục Xứ Thanh, ghi tên mình vào danh sách các trường THPT không chuyên có chất lượng giáo dục tốt nhất toàn quốc.

Từ năm 2000 đến nay, Trường THPT Hàm Rồng thay đổi toàn diện cả về cơ sở vật chất lẫn phương pháp dạy học. Phòng học cao tầng, thư viện điện tử, phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia, lớp học thông minh với bảng tương tác và hệ thống thiết bị hiện đại đã trở thành biểu tượng của một ngôi trường tiên phong trong chuyển đổi số. Đội ngũ giáo viên gần 60% có trình độ Thạc sĩ, nhiều người là cựu học sinh quay trở lại giảng dạy, góp phần lan tỏa truyền thống “Thầy dạy tốt - trò học giỏi”.

Hiệu trường Trường THPT Hàm Rồng trình bày diễn văn lễ kỷ niệm.

Nhà trường không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, tổ chức giao lưu với học sinh các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Pháp..., giúp học trò rèn luyện ngoại ngữ, bản lĩnh hội nhập và khát vọng vươn ra thế giới. Đó là những bước đi thể hiện tầm nhìn xa, giúp Hàm Rồng không chỉ là điểm sáng giáo dục của Thanh Hóa mà còn là địa chỉ uy tín trong mạng lưới giáo dục quốc gia.

Chỉ riêng trong 5 năm gần đây, 100% học sinh tốt nghiệp THPT, hầu hết trúng tuyển Đại học, nhiều em là thủ khoa, á khoa các trường tốp đầu trong toàn quốc. Năm 2021, học sinh của trường tham dự cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật quốc tế tại Mỹ. Năm 2023, em Lê Xuân Mạnh, học sinh Hàm Rồng trở thành thí sinh Thanh Hóa đầu tiên lọt vào Chung kết năm “Đường lên đỉnh Olympia” và đạt Quán quân, ghi dấu ấn đặc biệt cho nhà trường. Năm 2024, học sinh Hàm Rồng tiếp tục đoạt giải quốc gia môn Hóa học. Nhiều năm liên tục, trường nằm trong top 100 trường THPT có kết quả thi đại học cao nhất cả nước, khẳng định vị thế và chất lượng vững chắc trong ngành giáo dục xứ Thanh.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Với những thành tích đạt được, Trường THPT Hàm Rồng vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2015, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2009, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2002 và nhiều phần thưởng cao quý khác của Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh...

Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào Tạo Tạ Hồng Lựu phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tạ Hồng Lựu, Tỉnh ủy viên, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, luôn đổi mới sáng tạo của các thế hệ đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh của nhà trường trong suốt chặng đường 50 năm qua. Đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý; phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết; khát vọng cống hiến của cán bộ giáo viên; nâng cao chất giáo dục mũi nhọn; phấn đấu xây dựng nhà trường trong nhóm dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục vào năm 2030.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu chung vui với các thế hệ học sinh và giáo viên Trường THPT Hàm Rồng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học sinh của nhà trường. Để trường THPT Hàm Rồng có những bước phát triển mới, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường cần tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, góp phần đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Nhà trường tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện cho các em học sinh được học trong môi trường tốt nhất.

Đối với các em học sinh đang theo học tại trường, Phó Thủ tướng mong muốn các em cố gắng chăm ngoan, học giỏi, để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long mong rằng, phát huy truyền thống 50 năm, tiếp nối các thế hệ đi trước, toàn thể Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và các em học sinh nỗ lực phấn đấu xây dựng nhà trường ngày càng phát triển hơn, phấn đấu nằm trong nhóm dẫn đầu về chất lượng giáo dục của cả nước vào năm 2030.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng quà cho nhà trường và trao tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh nhà trường. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho trường THPT Hàm Rồng vì đã có thành tích trong công tác dạy và học.

Sau buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và tham quan phòng học Stem tại trường THPT Hàm Rồng.

Quốc Hương