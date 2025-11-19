Giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND tại phường Nghi Sơn

Sáng 19/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát thực hiện Nghị quyết 614/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khoá XVIII trên địa bàn phường Nghi Sơn.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Nội dung giám sát theo Nghị quyết 614/NQ-HĐND được thực hiện trên các lĩnh vực: tháo gỡ khó khăn, khắc phục tình trạng chậm tiến độ của các dự án đầu tư trực tiếp, nhất là dự án quy mô lớn, trọng điểm; tình trạng ô nhiễm môi trường do sản xuất; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Đại diện lãnh đạo phường Nghi Sơn báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết.

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Nghi Sơn tiếp nhận 19 dự án đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) triển khai các dự án đầu tư trực tiếp được phường đẩy mạnh, riêng quý III/2025 vượt chỉ tiêu, với hơn 31,7 ha được đo đạc, 19,27 ha phê duyệt phương án và 18,28 ha đã chi trả bồi thường.

Vấn đề môi trường có cải thiện khi việc xả thải nông hộ được kiểm soát, rác tồn đọng xử lý dứt điểm. Chuyển đổi số trở thành điểm sáng với 100% hồ sơ xử lý trực tuyến, gần 98% thanh toán không tiền mặt và hơn 85% người dân kích hoạt VNeID, tạo nền tảng vận hành chính quyền số hiệu quả.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo tình hình thi công Cảng Container Long Sơn.

Tuy nhiên, việc tháo gỡ khó khăn, khắc phục tình trạng chậm tiến độ đối với các dự án đầu tư trực tiếp còn hạn chế. Điển hình như mặt bằng triển khai Cảng Container Long Sơn, Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 dù đã vận động nhiều lần vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận. Cùng với đó, phần diện tích đã có mặt bằng, nhà đầu tư vẫn chưa tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ.

UBND phường Nghi Sơn cũng báo cáo một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các nội dung của Nghị quyết như: Khối lượng công việc được phân cấp tăng cao trong khi lực lượng cán bộ, công chức còn mỏng và kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, ảnh hưởng nhất định tới công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án, nhất là trong công tác GPMB và quản lý môi trường; vướng mắc do thay đổi các cơ chế chính sách...

Phường cũng đề xuất được bổ sung thêm biên chế và vị trí việc làm về lĩnh vực GPMB cho Trung tâm cung ứng dịch vụ công; hoàn thiện cơ chế phối hợp tái định cư liên xã; hỗ trợ đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin...

Tại buổi làm việc, đại diện các chủ đầu tư đã nêu một số khó khăn trong quá trình triển khai dự án, đồng thời đề xuất tỉnh và địa phương hỗ trợ tháo gỡ thủ tục liên quan vật liệu đất, đá và mở tuyến đường thi công, đồng thời khẳng định quyết tâm vượt qua khó khăn để bảo đảm tiến độ chung.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa thi công Dự án Cảng Container Long Sơn.

Đoàn giám sát kiểm tra thực hiện thi công Dự án Khu bến container số 2.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt đoàn giám sát ghi nhận sự nỗ lực của phường Nghi Sơn trong bối cảnh khối lượng công việc tăng mạnh sau khi chính quyền hai cấp đi vào vận hành. Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết 614/NQ-HĐND trên địa bàn, đặc biệt là tiến độ của các dự án đầu tư trực tiếp chưa có nhiều chuyển biến. Hạn chế này có nhiều nguyên nhân, bên cạnh công tác GPMB kéo dài, thì các chủ đầu tư cũng chưa thực sự quyết tâm đẩy nhanh tiến độ.

Đồng chí đề nghị địa phương, chủ đầu tư ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án, có kế hoạch, lộ trình rõ ràng, báo cáo UBND tỉnh các vấn đề phát sinh. Với vấn đề môi trường, đồng chí đề nghị địa phương nghiên cứu đầu tư thêm phương tiện giám sát để kiểm soát. Đồng thời đề nghị phường hoàn thành toàn bộ GPMB các dự án trọng điểm, không để phát sinh tồn đọng kéo dài, tạo điều kiện cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án. Những vướng mắc liên quan phải được làm rõ trách nhiệm từng bên và có giải pháp, lộ trình thực hiện. Trong quá trình vận động người dân, địa phương cần tăng cường đối thoại, giải thích chính sách đầy đủ, bảo đảm quyền lợi cho người dân và tiến độ dự án.

Đối với chuyển đổi số, lĩnh vực phường đạt nhiều kết quả nổi bật, đồng chí yêu cầu tiếp tục phát huy như một lợi thế của chính quyền hai cấp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn đã khảo sát thực địa ba dự án lớn trên địa bàn gồm Cảng Container Long Sơn, Khu bến container số 2 và Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2.

Minh Hằng