Tập trung hoàn thành mục tiêu, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Sáng 19/11, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Mai Xuân Liêm, Cao Văn Cường cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến ngày 11/11/2025, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm cả vốn do cấp xã giao tăng thêm) của tỉnh đạt 16.024,1 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch, đạt mục tiêu đề ra tại Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Một số chủ đầu tư đã giải ngân hết kế hoạch vốn như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) khu vực Yên Định, Chi cục Thủy lợi, Bệnh viện Mắt, Sở Công Thương, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa và 51 UBND xã, phường.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 tại hội nghị.

Một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt xấp xỉ kế hoạch, như: Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa (98%), Văn phòng Tỉnh ủy (98%), Trung tâm Xúc tiến Công thương (94,6%), Sở Dân tộc và Tôn giáo (93%), Tỉnh đoàn Thanh Hóa (92,8%), Ban QLDA ĐTXD khu vực Triệu Sơn (92%), Ban QLDA ĐTXD khu vực Thiệu Hóa (91,5%)...

Toàn tỉnh có 99/221 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt và vượt mục tiêu đề ra tại Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Trong đó có 12 chủ đầu tư cấp tỉnh, 87 chủ đầu tư là UBND các xã, phường.

Các điểm cầu dự hội nghị (ảnh chụp màn hình).

Báo cáo cũng nêu rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Ví như toàn tỉnh có 122/221 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân chưa đạt mục tiêu đề ra tại Chiến dịch 90 ngày đêm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; trong đó có 43 chủ đầu tư cấp tỉnh, 79 chủ đầu tư là UBND các xã, phường.

Đặc biệt, có 63/221 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức giải ngân trung bình của cả tỉnh (gồm 28 chủ đầu tư cấp tỉnh; 35 chủ đầu tư là UBND các xã, phường); trong đó, một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân rất thấp như: Sở Giáo dục và Đào tạo (0,2%), Bệnh viện Ung bướu (0,6%), Bệnh viện Đa khoa tỉnh (6,4%), Ban QLDA ĐTXD khu vực Nghi Sơn (9,5%), Sở Y tế (10,5%), Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (16,2%), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (16,9%)...

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, một số khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), việc tiếp nhận, bàn giao dự án khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã thông tin về tình hình thực hiện GPMB; giải quyết thực trạng khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, các địa phương đã phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tập trung triển khai để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các đơn vị, địa phương, nhất là những đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu giải ngân đề ra. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương nhận diện rõ để tập trung khắc phục.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Tính chung toàn tỉnh kết quả giải ngân vốn năm 2025 cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ, tuy nhiên, hiện tỷ lệ giải ngân mới chỉ đạt 64%, trong khi thời gian còn lại của năm 2025 là không nhiều, nhất là vẫn còn một số đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân chậm so với yêu cầu và kế hoạch đề ra. Vì vậy, các đơn vị, địa phương cần phải rà soát lại những nhiệm vụ đã, đang triển khai thực hiện; phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 trên tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả” và phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí yêu cầu các các đơn vị, ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đặc biệt là kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Đối với các chủ đầu tư cần tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả Kế hoạch số 210/KH-UBND về Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục thanh toán khối lượng, nghiệm thu đối với các phần việc đã hoàn thành, trách tồn đọng, dồn thanh toán khối lượng vào thời điểm cuối năm.

Các xã, phường tiếp tục quan tâm, tham mưu cho cấp ủy, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị làm tốt công tác GPMB. Nhiệm vụ này phải được thực hiện khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường chưa hoàn thành việc chuyển đổi số liệu đầu tư khẩn trương hoàn thành trước ngày 25/11/2025 và hoàn thành giải ngân vốn đầu tư đối với các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường bám sát tình hình, căn cứ những đề xuất, kiến nghị của các chủ đầu tư, nhất là các xã, phường để hướng dẫn thực thi tốt những nội dung liên quan đến bồi thường GPMB; phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu quyết định chủ trương đầu tư, phân bổ nguồn vốn theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao; đồng thời tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch giải ngân vốn năm 2025, đề xuất các biện pháp thực hiện hiệu quả, khả thi hướng tới mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công của năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 sẽ là thước do đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nội vụ rà soát, tham mưu, đề xuất phương án bố trí, sắp xếp cán bộ công chức, viên chức ở các xã, phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung trong tình hình mới, trong đó có nhiệm vụ quản lý đất đai, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các dự án trên địa bàn.

Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với nhau, hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian còn lại của năm 2025, bảo đảm mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Phong Sắc