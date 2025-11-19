Hôm nay Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận về tháo gỡ vướng mắc trong thực thi Luật Đất đai, về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Luật Quản lý thuế.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Cảnh phát biểu.

Theo lịch làm việc của Quốc hội, sáng nay, 19/11, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế. Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết.

Sau đó Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý thuế; dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

