Thúc đẩy hợp tác, mở rộng kết nối đầu tư giữa tỉnh Thanh Hóa và các doanh nghiệp Thái Lan

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan, ngày 17/6, tại Thủ đô Bangkok, dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tọa đàm gặp gỡ các nhà đầu tư, doanh nghiệp Thái Lan nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư của địa phương và thúc đẩy các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp Thái Lan.

Dự tọa đàm có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan Phạm Việt Hùng; đại diện Liên đoàn Thương mại Thái Lan; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại tọa đàm, gặp gỡ các nhà đầu tư, doanh nghiệp Thái Lan.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời nhấn mạnh, Thái Lan là một trong những đối tác quan trọng của Thanh Hóa trong khu vực ASEAN, với nhiều dư địa hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, công nghiệp, năng lượng, thương mại, du lịch và nông nghiệp.

Thanh Hóa mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác Thái Lan trong phát triển hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng, logistics, dịch vụ cảng biển gắn với Khu Kinh tế Nghi Sơn; thúc đẩy thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường kết nối du lịch.

Tỉnh Thanh Hóa cũng kỳ vọng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, phát triển giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, chế biến sâu và xây dựng các mô hình nông nghiệp xanh, bền vững.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết: Quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang phát triển tốt đẹp, với mức độ tin cậy chính trị ngày càng được củng cố.

Đại sứ đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa, đồng thời cho rằng với vị trí chiến lược, hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ cùng môi trường đầu tư thuận lợi, Thanh Hóa đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư Thái Lan.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA (Thái Lan) phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của Thanh Hóa; đồng thời bày tỏ quan tâm đến các cơ hội đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và các đại biểu, doanh nghiệp dự buổi tọa đàm.

Các đại biểu, doanh nghiệp dự buổi tọa đàm.

Các doanh nghiệp Thanh Hóa cũng giới thiệu năng lực, thế mạnh của mình và đề xuất mở rộng hợp tác với các đối tác Thái Lan trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, logistics, du lịch, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.

Nhiều doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ tiếp cận hệ thống phân phối, các sàn thương mại điện tử và mạng lưới bán lẻ của Thái Lan nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi tọa đàm.

Kết luận buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định: Thanh Hóa luôn nhất quán quan điểm “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh”, đồng thời cam kết xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Tỉnh Thanh Hóa sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình tìm hiểu cơ hội, triển khai và vận hành dự án; thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, xuất nhập khẩu theo quy định, nhất là tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Cùng với đó, Thanh Hóa sẵn sàng hỗ trợ về hạ tầng, dịch vụ logistics và nguồn nhân lực nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững.

Các đại biểu, doanh nghiệp tham dự buổi tọa đàm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm bày tỏ tin tưởng, thông qua buổi tọa đàm, quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho các bên và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hồng Thư