Thua nghiệt ngã, Vũ Văn Kiên rơi nước mắt ngậm ngùi chia tay SEA Games

Đến SEA Games 33 với kỳ vọng hoàn tất bộ sưu tập huy chương vàng, Vũ Văn Kiên đã không thể hoàn thành mục tiêu của mình sau thất bại đầy nghiệt ngã trước VĐV đến từ nước chủ nhà Thái Lan tại bán kết diễn ra trưa nay (16/12).

Trưa 16/12, Vũ Văn Kiên thi đấu trận ra quân của Pencak Silat Việt Nam ở lượt trận bán kết gặp đối thủ đến từ chủ nhà Thái Lan.

Đây là lần thứ 4 VĐV này tham dự SEA Games, trong đó có 3 lần thi đấu ở bộ môn Pencak Silat. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của Vũ Văn Kiên chỉ đang dừng ở tấm huy chương đồng giành được ở SEA Games 32.

Chính vì vậy, ở kỳ SEA Games lần này trên đất Thái, Vũ Văn Kiên đặt mục tiêu cao nhất trước khi chính thức kết thúc sự nghiệp quốc tế của mình.

Trận đấu khởi đầu khá thuận lợi với VĐV xứ Thanh khi anh liên tiếp giành lợi thế về điểm số bằng những pha tấn công hiệu quả.

Tuy nhiên, VĐV Tinapat của Thái Lan cũng thể hiện sự tinh quái khi luôn biết cách làm giảm nhịp độ trận đấu.

Vũ Văn Kiên càng thi đấu càng tự tin với liên tiếp nhưng pha đánh ngã, cắt kéo đậm chất Pencak Silat.

Tuy nhiên, sự hưng phấn quá mức đôi khi lại là con dao hai lưỡi...

Khi trận đấu chỉ còn 4 giây nữa là kết thúc, Vũ Văn Kiên trong một pha cố gắng phản đòn đối thủ bằng chân, đã vô tình tấn công phạm quy vào vùng cổ (không giáp) của đối thủ. Pha tấn công này khiến cho VĐV Thái Lan nằm sân và được các bác sỹ nước chủ nhà thông báo không thể tiếp tục thi đấu.

Điều này đồng nghĩa với việc Vũ Văn Kiên, dù đang dẫn điểm vô cũng cách biệt 57-34 sẽ bị xử thua vì tấn công phạm luật.

Những giọt nước mắt đã rơi ngay giây phút trọng tài công bố kết quả thi đấu.

Một kỳ SEA Games với những kỳ vọng đánh dấu giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp đã kết thúc một cách đầy nghiệt ngã với Văn Kiên.

Rời thảm đấu, anh tiếc nuối: "Giá như không quá ham tấn công ở thời gian ít ỏi như vậy. Đó chỉ là một pha tấn công vào vai, nhưng lại vô tình sượt lên cổ dẫn đến phạm quy".

Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình từ năm 2013, Vũ Văn Kiên đã có cho mình gần như trọn vẹn bộ sưu tập HCV từ trong nước đến các giải quốc tế như: Vô địch Thế giới, Vô địch Châu Á. Tuy nhiên, ngày hôm nay, giấc mơ hoàn thành bộ sưu tập vàng đã chính thức khép lại trong tiếc nuối với VĐV xứ Thanh.

Hoàng Sơn (từ Bangkok, Thái Lan)