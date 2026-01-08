U23 Việt Nam sẵn sàng tranh “vé sớm”, nhóm đại gia Ngoại hạng Anh đồng loạt “ngã ngựa”

U23 Việt Nam tích cực hồi phục, sẵn sàng cho mục tiêu vé sớm vào tứ kết; U23 Nhật Bản phô diễn sức mạnh, U23 Hàn Quốc gây thất vọng; FIFA ứng dụng AI quét cơ thể cầu thủ cho công nghệ việt vị tại World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (8/1).

U23 Việt Nam tích cực hồi phục, sẵn sàng cho mục tiêu vé sớm vào tứ kết

Sau chiến thắng ấn tượng ngày ra quân, HLV Kim Sang-sik đã cho các cầu thủ U23 Việt Nam tập nhẹ để phục hồi thể lực và duy trì trạng thái cân bằng. Đội được chia làm hai nhóm tập luyện dựa trên thời gian thi đấu thực tế để đảm bảo điểm rơi phong độ tốt nhất cho lượt trận thứ hai.

Tiền vệ xứ Thanh Nguyễn Thái Sơn trả lời phỏng vấn bên lề buổi tập. (Ảnh: TED Trần TV)

Trả lời phỏng vấn, tiền vệ Thái Sơn thừa nhận mức độ khắc nghiệt tại sân chơi châu lục lớn hơn nhiều so với khu vực Đông Nam Á, đồng thời nhấn mạnh toàn đội cần thi đấu với hơn 100% khả năng để đối đầu với những đối thủ vượt trội về thể hình.

Ban huấn luyện cũng yêu cầu hàng tiền vệ phải chơi bóng nhanh, xử lý gọn gàng nhằm khắc chế sức mạnh của các đội bóng Tây Á và Trung Á.

Văn Thuận (trái) và các đồng đội nỗ lực tập luyện. (Ảnh: TED Trần TV)

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan sẽ diễn ra lúc 21h00 ngày 9/1. Nếu giành chiến thắng, “Những chiến binh Sao vàng” sẽ tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng tứ kết sớm một lượt trận.

U23 châu Á 2026: Nhật Bản phô diễn sức mạnh, Hàn Quốc gây thất vọng

Lượt trận mở màn bảng B và C tại VCK U23 châu Á 2026 chứng kiến những kịch bản đối lập.

Đương kim vô địch Nhật Bản khẳng định vị thế với chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Syria. Dù chỉ sử dụng lứa cầu thủ U21 chuẩn bị cho Olympic 2028, “Samurai xanh” vẫn áp đảo hoàn toàn đối thủ bằng lối đá kỹ thuật và hiệu quả.

U23 Uzbekistan dẫn trước 3 bàn và suýt bị đối thủ cầm hòa.

Tại bảng C, U23 Uzbekistan có trận cầu đầy kịch tính khi dẫn trước Lebanon 3 bàn nhưng lại thi đấu chủ quan, để đối thủ rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở những phút bù giờ.

U23 Hàn Quốc có màn trình diễn nghèo nàn trước U23 Iran.

Trái ngược với sự sôi động đó, cuộc đối đầu tâm điểm giữa hai ông lớn Hàn Quốc và Iran lại gây thất vọng lớn. Cả hai đội trình diễn lối chơi thiếu sức sống, nghèo ý tưởng và chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 0-0, nhường ngôi đầu bảng cho Uzbekistan.

Vòng 21 Ngoại hạng Anh: Nhóm “ông lớn” đồng loạt sẩy chân

Rạng sáng nay 8/1, vòng 21 Ngoại hạng Anh chứng kiến những cú sảy chân đầy thất vọng của các ông lớn.

Sesko tỏa sáng nhưng không đủ để giúp MU có 3 điểm.

Man Utd, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Darren Fletcher, chỉ có được kết quả hòa 2-2 nhạt nhòa trước Burnley dù tiền đạo Benjamin Sesko đã lập một cú đúp để chấm dứt chuỗi 11 trận tịt ngòi.

Chelsea thua 2, hòa 3 trong 5 vòng gần nhất.

Trong khi đó, Chelsea tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi để thua Fulham 1-2 trong trận đấu mà Marc Cucurella phải nhận thẻ đỏ sớm.

Mitoma khiến Man City hòa trận thứ 3 liên tiếp.

Ở nhóm đầu bảng, Man City cũng gây thất vọng khi bị Brighton cầm hòa 1-1 ngay tại Etihad do bàn thắng của Kaoru Mitoma, đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp Pep Guardiola hòa 3 trận liên tiếp.

Aston Villa của Unai Umery hụt bước trong cuộc đua vô địch.

Trong khi đó, Aston Villa cũng không thể tận dụng cơ hội này để bứt phá khi bị Crystal Palace chia điểm không bàn thắng.

Những kết quả này đang mở ra cơ hội cực lớn để Arsenal gia tăng cách biệt nếu đánh bại Liverpool ở trận đấu muộn diễn ra vào 03h00 ngày 9/1.

FIFA ứng dụng AI quét cơ thể cầu thủ cho công nghệ việt vị tại World Cup 2026

Tại Hội chợ Điện tử Tiêu dùng CES 2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã công bố bước tiến mới cho World Cup 2026: toàn bộ 1.248 cầu thủ sẽ được quét cơ thể để tạo avatar 3D tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Các avatar AI phục vụ VAR của FIFA sẽ được sử dụng tại World Cup mùa hè này. (Ảnh: FIFA)

Công nghệ này hỗ trợ hệ thống việt vị bán tự động (SAOT) đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác tuyệt đối dựa trên kích thước thực tế của từng bộ phận cơ thể. Các mô hình AI này không chỉ phục vụ trọng tài VAR mà còn được hiển thị trên truyền hình, mang lại trải nghiệm chân thực hơn cho người xem.

Bên cạnh đó, FIFA cũng ra mắt nền tảng dữ liệu “Football AI Pro” giúp các đội tuyển tiếp cận phân tích chuyên môn hiện đại. Kỳ World Cup 2026 với 48 đội và 104 trận đấu hứa hẹn sẽ là màn trình diễn công nghệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Barca hủy diệt Bilbao, hiên ngang tiến vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha

Tối 7/1, Barcelona đã phô diễn sức mạnh tuyệt đối khi đè bẹp Bilbao với tỷ số 5-0 trong trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha tại Saudi Arabia.

Fermin Lopez mừng bàn trong trận bán kết Siêu Cup Tây Ban Nha, Barca 5-0 Bilbao ở Arab Saudi tối 7/1. Ảnh: Reuters

Dù thiếu vắng Lamine Yamal trong đội hình xuất phát, đoàn quân của HLV Hansi Flick vẫn dễ dàng định đoạt trận đấu ngay hiệp một với 4 bàn thắng nhờ công của Torres, Lopez, Bardghji và Raphinha.

Sang hiệp 2, Raphinha hoàn tất cú đúp ở phút 52, ấn định chiến thắng rực rỡ. Với sự áp đảo hoàn toàn, Barca sẽ chờ đợi đối thủ ở trận chung kết là đội thắng trong cặp đấu giữa Real Madrid và Atletico Madrid diễn ra tối nay.

Ngày này năm xưa - 8/1: 1986 - Ngày sinh "Phù thủy nhỏ" David Silva Ngày này 40 năm trước, một trong những tiền vệ hào hoa nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha và CLB Manchester City đã ra đời. David Silva là biểu tượng của lối chơi kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời và là nhân tố chủ chốt trong kỷ nguyên thống trị của bóng đá xứ sở Bò tót.

HS