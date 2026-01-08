Sao trẻ Đông Á Thanh Hóa “gây sốt” tại vòng chung kết U23 Châu Á

Sau chiến thắng ấn tượng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan tại trận ra quân VCK U23 Châu Á 2026, cái tên Nguyễn Thái Sơn đang trở thành tâm điểm của truyền thông và cộng đồng mạng. Tiền vệ thuộc biên chế Đông Á Thanh Hóa đã có một ngày thi đấu rực sáng, khiến người hâm mộ không ngần ngại ví von anh với huyền thoại Sergio Busquets.

"Linh hồn" nơi tuyến giữa

Trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, Nguyễn Thái Sơn không chỉ đơn thuần là một máy quét. Anh hoạt động như một “động cơ vĩnh cửu” với nguồn năng lượng vô tận, khỏa lấp khoảng cách về thể hình trước những đối thủ Tây Á cao to.

Màn trình diễn của Thái Sơn ở trận gặp U23 Jordan nhận về “mưa” lời khen. (Ảnh: TED Trần TV).

Trên các trang mạng xã hội về bóng đá thu hút nhiều lượng theo dõi, cơn mưa lời khen đã được dành cho tiền vệ sinh năm 2003. Khả năng cầm nhịp, chia bài và đặc biệt là những tình huống thoát pressing kĩ thuật đã giúp Thái Sơn nhận về biệt danh mới: “Busi xứ Thanh” (“Busi” là biệt danh của tiền vệ nổi tiếng Sergio Busquet).

"Bình tĩnh, tự tin dùng những pha lắc người để thoát khỏi vòng vây của 4 chiếc bóng áo trắng một cách nhẹ nhàng. Thái Sơn đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tư duy chơi bóng," một cổ động viên hào hứng chia sẻ sau trận đấu.

Thái Sơn được “đưa ra ánh sáng” ở cấp đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Troussier, sau đó được “nâng tầm” bởi bàn tay của chiến lược gia Velizar Popov tại Đông Á Thanh Hóa. Và giờ đây, tiền vệ xứ Thanh đã chứng tỏ được năng lực của mình trong đội hình của HLV Kim Sang Sik, đặc biệt từ trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 33.

Con dao hai lưỡi từ sự tự tin

Tuy nhiên, trong bóng đá đỉnh cao, ranh giới giữa sự tự tin và sự mạo hiểm thường rất mong manh. Dù nhận được “mưa lời khen”, vẫn phải thẳng thắn thừa nhận ở trận gặp Jordan vừa qua, đã có ít nhất 2-3 tình huống Thái Sơn quá tự tin vào khả năng giữ bóng của mình dẫn đến việc bị đối phương vây kín.

Thái Sơn cần giữ được cái đầu lạnh giữa cơn mưa lời khen dành cho mình. (Ảnh: Đức Đồng).

Dù chưa tạo ra sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua, nhưng việc xử lý bóng mạo hiểm ngay trước khu vực vòng cấm của thủ môn Trung Kiên là một lời cảnh báo không hề nhỏ.

Sự tự tin là vũ khí giúp Thái Sơn tỏa sáng, nhưng nếu không được kiểm soát bởi một “cái đầu lạnh”, nó có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Thái Sơn trả lời phỏng vấn trước buổi tập ngày 7/1. (Ảnh: TED Trần TV)

Sau trận đấu với U23 Jordan, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn thẳng thắn nhìn nhận về màn thể hiện của bản thân ở trận đấu vừa qua: “Thực sự ở trận hôm qua, tôi cảm thấy mình chưa thể hiện được hết khả năng, có thời điểm còn hơi chủ quan. Tôi sẽ cố gắng cải thiện và làm tốt hơn ở những trận đấu tới”, Thái Sơn chia sẻ.

Hướng tới "trận cầu bản lề" gặp Kyrgyzstan

Trước mắt U23 Việt Nam là trận đấu quan trọng gặp U23 Kyrgyzstan, một cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik giành vé sớm vào vòng knock-out trước khi chạm trán chủ nhà Arab Saudi ở lượt cuối.

Thái Sơn lúc này đang sắm vai thủ lĩnh tuyến giữa, là “buồng phổi” điều tiết mọi nhịp độ tấn công và phòng ngự. Người hâm mộ xứ Thanh nói riêng và cả nước nói chung rất yêu thích phong cách làm chủ tuyến giữa của Sơn, nhưng trong một giải đấu khắc nghiệt như U23 Châu Á, sự an toàn và hiệu quả cần được đặt lên hàng đầu.

Bởi ở đẳng cấp châu lục, ranh giới giữa một khoảnh khắc thiên tài và một sai lầm chí mạng đôi khi chỉ cách nhau... một nhịp chạm bóng.

Hoàng Sơn