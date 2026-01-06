Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Thử thách lên tầm đấu trường châu Á

Tối 6/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ “mở hàng” cho một năm sôi động của bóng đá nước nhà với trận ra quân ở bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026, chạm trán với đối thủ U23 Jordan vào lúc 18 giờ 30 (giờ Việt Nam) trên sân King Abdullah Sports City Hall, tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia).

Đội tuyển U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục thi đấu ấn tượng ở Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: TTXVN)

Với sự hứng khởi sau tấm huy chương Vàng tại SEA Games 33, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những cột mốc đáng nhớ ở sân chơi của các đội tuyển trẻ hàng đầu châu lục.

U23 Việt Nam khỏe và lì lợm

Một trong những “đặc sản” của đội tuyển Việt Nam (đặc biệt là các cấp độ trẻ) dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik là khả năng “kết liễu” đối phương trong hiệp 2 - thời điểm nhiều cầu thủ bên phía đội bạn đã xuống sức, tiêu biểu như ở 2 trận đấu gần nhất tại SEA Games 33 gặp Philippines và Thái Lan.

Đây là “quả ngọt” từ quá trình rèn luyện thể lực mà nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng các cộng sự trong ban huấn luyện đã áp dụng cho toàn đội xuyên suốt qua nhiều chiến dịch, từ vòng loại giải châu Á đến các đấu trường trong khu vực.

Ở nhiều buổi tập, thầy Kim thường xuyên yêu cầu các học trò đẩy cao khối lượng và cường độ vận động. Thời gian khởi động được rút ngắn, toàn đội nhanh chóng bước vào các bài tập chuyền một chạm, di chuyển nhanh và thoát pressing. Những bài tập “nặng” từ ban huấn luyện là nền tảng giúp Đình Bắc, Thanh Nhàn cùng nhiều cầu thủ khác duy trì được sức bền để có thể bùng nổ vào khoảnh khắc quyết định.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, một khía cạnh nữa cũng được thầy Kim “trui rèn” cho các cầu thủ trẻ là bản lĩnh và sự tự tin ở những trận đánh lớn. Dù trong những hoàn cảnh ngặt nghèo như bị dẫn bàn, đánh mất lợi thế hay đối mặt với sức ép trên sân khách..., đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu và niềm tin vào chiến thắng sau cùng.

“Chiến thắng tại SEA Games 33 khiến người hâm mộ một lần nữa “ngả mũ” trước tài cầm quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik - không chỉ ở năng lực chuyên môn mà còn là khả năng ’truyền lửa' và giữ vững tinh thần cho các học trò,” chuyên gia Phan Anh Tú nhận định.

Đội bóng của thầy Kim có thể thi đấu không quá hoa mỹ, nhưng luôn đảm bảo tính tổ chức, kỷ luật và đề cao sự hiệu quả. “Những Chiến binh Sao Vàng” thi đấu chặt chẽ và khi có cơ hội - biết cách giải quyết đối thủ bằng một tình huống quyết định.

Cột mốc trưởng thành

Sau một năm 2025 thành công khi thống trị các danh hiệu ở khu vực Đông Nam Á, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ vươn mình ra “biển lớn” để so tài với những đối thủ hàng đầu châu Á. Độ khó ở mỗi trận đấu sẽ tăng lên, và đây là cơ hội để kiểm chứng năng lực của những cầu thủ trẻ.

Ở trận ra quân bảng A, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Jordan - nền bóng đá hiện đang xếp hạng 64 trên bảng xếp hạng thế giới FIFA và vừa có màn “tổng duyệt” ấn tượng khi cầm hòa đội bóng mạnh là U23 Nhật Bản với tỷ số 1-1 ở trận giao hữu gần nhất.

Với việc cùng bảng với chủ nhà Saudi Arabia và đối thủ “đồng cân đồng lạng” là Kyrgyzstan (xếp hạng 104 - hơn 3 bậc so với tuyển Việt Nam), việc giành được ít nhất 1 điểm ở màn so tài với U23 Jordan sẽ mang tính quyết định trong việc giành vé vào vòng loại trực tiếp của U23 Việt Nam.

"Về lý thuyết, đây là bảng đấu khó khăn với U23 Việt Nam khi cả 3 đối thủ đều được đánh giá cao hơn thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tuy nhiên, với bóng đá cấp độ trẻ thì luôn ẩn chứa nhiều diễn biến bất ngờ, như chính câu chuyện của U23 Việt Nam ở Thường Châu năm 2018.

Điều quan trọng với các cầu thủ trẻ là khả năng vượt ngưỡng trình độ của bản thân trong giải đấu, tích lũy thêm kinh nghiệm và trải nghiệm cho chặng đường tiếp theo của sự nghiệp," bình luận viên Quang Huy đánh giá.

Sau một năm thành công ở cấp độ khu vực cùng thành tích ấn tượng ở vòng loại châu Á (U23 Việt Nam là 1 trong 3 đội bóng không để thủng lưới ở vòng loại, cùng với U23 Australia và U23 Hàn Quốc), Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ là sân khấu kiểm chứng độ “chín” của các học trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Những cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Lý Đức, Hiểu Minh... đã hơn một lần thể hiện bản lĩnh trong những thời điểm khó khăn, và giải đấu ở Saudi Arabia có thể là nơi U23 Việt Nam tiếp tục tạo nên những thành tích phi thường./.

Theo TTXVN