Thủ tướng Israel tuyên bố không từ bỏ vùng đệm tại Syria

Ngày 21/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong một tuyên bố video, Israel sẽ không từ bỏ các vùng đệm bên trong Syria.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo ông Netanyahu, Israel đang đàm phán với chính phủ mới ở Syria về việc “phi quân sự hóa tây nam Syria, và chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh cho các đồng minh Druze của chúng tôi tại nước này.”

Trước đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết nước này đã đạt được một số tiến bộ trong các cuộc đàm phán với Syria, có thể mở đường cho việc thiết lập các đối tác thuận hòa bình với Damascus và cả Liban.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Netanyahu sẽ chủ trì cuộc họp nội các để thảo luận về vấn đề này. Israel và Syria được kỳ vọng có thể đạt được một số thỏa thuận an ninh và quân sự trước cuối năm 2025.

Về phần mình, Syria mong muốn Israel chấm dứt các cuộc không kích và rút quân khỏi miền Nam nước này./.

