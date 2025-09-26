Thủ tướng Israel phát biểu tại Đại hội đồng LHQ trong bối cảnh cô lập gia tăng

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày hôm nay (theo giờ Mỹ) với nội dung dự kiến ​​tập trung chủ yếu vào cuộc chiến ở Gaza.

Một chiếc xe tải ghi dòng chữ “Hãy nhớ ngày 7 tháng 10” chạy qua Thành phố New York trước thời điểm diễn ra bài phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Đại hội đồng LHQ. Ảnh: Getty Images.

Trước thời điểm diễn ra bài phát biểu, Israel đã phát động một chiến dịch xung quanh trụ sở LHQ và Quảng trường Thời đại ở New York với các biển quảng cáo và xe tải mang khẩu hiệu “Hãy nhớ ngày 7 tháng 10”, một nguồn tin cho biết khẩu hiệu này dự kiến ​​sẽ là chủ đề chính của bài phát biểu.

Đầu tuần này, Pháp và một số quốc gia phương Tây đã chính thức tuyên bố công nhận nhà nước Palestine tại LHQ trong một động thái làm gia tăng sự cô lập quốc tế đối với Israel.

Với sự hậu thuẫn của Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố sẽ đáp trả.

Ông Netanyahu cho biết Israel sẽ đấu tranh tại LHQ và các diễn đàn quốc tế khác “chống lại những tuyên truyền phỉ báng nhằm vào chúng tôi”, cũng như những lời kêu gọi thành lập một nhà nước Palestine mà ông cho rằng “sẽ gây nguy hiểm cho sự tồn tại của Israel và tạo nên một phần thưởng vô lý cho chủ nghĩa khủng bố”.

Netanyahu chưa công khai tuyên bố ông định làm gì, nhưng phản ứng của Israel sẽ được đưa ra sau khi ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu tuần tới.

Theo các quan chức Israel, quân đội Israel có kế hoạch phát sóng bài phát biểu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Đại hội đồng LHQ tới người dân Gaza, bằng cách sử dụng loa phóng thanh bên trong và dọc theo dải Gaza.

Một trong những nguồn tin cho biết chỉ thị này đến từ Văn phòng Thủ tướng (PMO) và nhằm mục đích giải quyết trực tiếp vấn đề của người Palestine ở Gaza, nhằm phân biệt họ với Hamas.

Đáp lại tin tức này, lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid viết trên X: “Điều cần thiết là đặt loa phóng thanh tại LHQ để Netanyahu cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của các con tin.”

Trong khi đó, các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza đã giết chết ít nhất 83 người Palestine và làm bị thương 216 người trong 24 giờ qua.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết ít nhất 388.400 người Palestine đã chạy trốn khỏi miền Bắc, chủ yếu từ thành phố Gaza, hướng về phía Nam trong khoảng thời gian từ ngày 14/8 đến ngày 23/9. Hàng trăm nghìn người vẫn còn mắc kẹt tại thành phố lớn nhất của vùng đất này.

Những người phải di dời chủ yếu di chuyển đến Deir Al-Balah và Khan Younis, cả hai nơi này “đều được dự đoán sẽ phải đối mặt với nạn đói vào cuối tháng 9/2025”, OCHA cho biết thêm.

Hôm qua, 25/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây và ông đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về chủ đề này. “Đủ rồi. Đã đến lúc dừng lại rồi,” ông nói.

Thông điệp công khai của ông Trump được đưa ra hai ngày sau khi Mỹ đề xuất với các nhà lãnh đạo Ả Rập một kế hoạch hòa bình gồm 21 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza.

Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud, người đã tham dự cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết ông tin rằng tổng thống hiểu “rất rõ những rủi ro và nguy hiểm của việc sáp nhập ở Bờ Tây”. Ả Rập Xê Út đã tuyên bố sẽ không bình thường hóa quan hệ với Israel cho đến khi nước này cam kết theo đuổi con đường hướng tới nhà nước Palestine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng báo trước lập trường khi nói rằng việc sáp nhập sẽ là “lằn ranh đỏ” đối với Mỹ và sẽ đánh dấu sự kết thúc của Hiệp định Abraham - một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, theo đó Israel bình thường hóa quan hệ với ba quốc gia Ả Rập.

UAE, một bên ký kết hiệp định, trước đây đã tuyên bố việc sáp nhập là “lằn ranh đỏ”, sẽ “chấm dứt việc theo đuổi hội nhập khu vực”.

TD (theo CNN)