Thủ tướng Israel công bố học thuyết an ninh mới

Ngày 18/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trình bày Học thuyết An ninh Quốc gia cập nhật cho năm 2026. Đây là lần đầu tiên sau một thập kỷ, Israel công bố văn kiện chiến lược toàn diện nhằm định hình lại ngân sách quốc phòng, tái cấu trúc quan hệ đồng minh và chiến lược răn đe quân sự, kèm đề xuất bổ sung khoản ngân sách kỷ lục 450 tỷ shekel (khoảng 120 tỷ USD).

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Nội dung cốt lõi của Học thuyết An ninh Quốc gia mới của Israel tập trung vào phương châm phòng thủ chủ động, sẵn sàng tiến hành các chiến dịch tấn công 'phủ đầu' nhằm vô hiệu hóa từ sớm các nguy cơ tiềm tàng, đồng thời duy trì ưu thế quân sự, năng lực tình báo và cảnh báo sớm.

Về thách thức chiến lược, văn kiện nhấn mạnh hiểm họa hạt nhân, các lực lượng vũ trang phi nhà nước, tên lửa, UAV và tác chiến mạng; đồng thời xác định trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử và không gian là các trụ cột quốc phòng tương lai.

Nhằm bảo đảm khả năng tác chiến độc lập, Israel chủ trương tự chủ công nghiệp quốc phòng, giảm phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí ngoại nhập, gia tăng ngân sách và mở rộng hợp tác khu vực. Đáng chú ý, học thuyết tiếp cận an ninh toàn diện khi kết hợp sức mạnh quân sự, tiềm lực công nghệ với an ninh nội địa, củng cố thế trận lòng dân và mặt trận truyền thông, nhận thức.

Đáng chú ý, trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng công khai thừa nhận kịch bản Israel có thể mất đi sự ủng hộ chiến lược truyền thống từ Mỹ. Ông Netanyahu cảnh báo trong vòng hai năm tới, chính trường Mỹ có thể xuất hiện một vị Tổng thống mang quan điểm thiếu thiện chí đối với Israel. Trước nguy cơ bị cô lập về mặt ngoại giao và quân sự từ đồng minh lớn nhất, Israel buộc phải chủ động xây dựng các trục liên minh mới, trong đó tập trung vào Ấn Độ và các quốc gia Mỹ Latinh đang có sự dịch chuyển địa chính trị thuận lợi.

Bên cạnh đó, văn kiện an ninh mới cũng chỉ rõ những diễn biến phức tạp trong quan hệ với các cường quốc khu vực, khi ông Netanyahu trực tiếp cáo buộc Nga hỗ trợ Iran vận hành các mạng lưới tài khoản ảo trên không gian mạng nhằm lan truyền nội dung bài Do Thái.

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, nhà lãnh đạo Israel bày tỏ sự thận trọng khi khẳng định đang nỗ lực tối đa để ngăn ngừa nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp, song nhấn mạnh Tel Aviv đã tính đến mọi kịch bản an ninh có thể xảy ra.

Trong diễn biến liên quan tình hình Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/10 chính thức tuyên bố ủng hộ Thủ tướng Netanyahu tái đắc cử trong cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra ngày 27/10 tới. Ông Trump đánh giá cao vai trò của Thủ tướng Israel trong các hoạt động quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đồng thời coi ông Netanyahu là đối tác quan trọng của Washington trong các vấn đề an ninh và hòa bình Trung Đông.

Thanh Giang