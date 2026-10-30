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Biên chế phải gắn với yêu cầu công việc

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(Baothanhhoa.vn) - Một bộ máy có thể đủ người nhưng chưa chắc đã làm tốt việc. Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế nhằm hướng tới thay đổi cách tổ chức, sử dụng và đánh giá nhân lực trong hệ thống chính trị.

Biên chế phải gắn với yêu cầu công việc

Một bộ máy có thể đủ người nhưng chưa chắc đã làm tốt việc. Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế nhằm hướng tới thay đổi cách tổ chức, sử dụng và đánh giá nhân lực trong hệ thống chính trị.

Biên chế phải gắn với yêu cầu công việc

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với phương án giao biên chế giai đoạn 2027-2031 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Nếu sắp xếp tổ chức bộ máy là đổi mới phần “cứng”, thì vị trí việc làm là phần “mềm” quyết định hiệu quả vận hành.

Điều đó đòi hỏi phải xác định rõ công việc, yêu cầu của từng vị trí trước khi tính toán nhân lực. Nếu lấy số người hiện có làm căn cứ chính, những bất hợp lý sẽ khó được khắc phục. Ngược lại, xuất phát từ yêu cầu thực tế sẽ giúp các cơ quan, đơn vị rà soát phân công, xác định trách nhiệm và điều chỉnh vị trí chưa phù hợp.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, Thanh Hóa đã báo cáo các bước triển khai: kiện toàn ban chỉ đạo, thành lập tổ giải đáp vướng mắc, công khai đường dây nóng; lựa chọn đơn vị làm điểm ở ba khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể, chính quyền; chọn 10 xã, phường đại diện các vùng, miền để triển khai, rút kinh nghiệm. Tỉnh cũng xây dựng cẩm nang nghiệp vụ với 90 câu hỏi - đáp, quy trình 8 bước và 9 biểu nghiệp vụ. Thường trực Tỉnh ủy cũng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hành nhập biểu vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trên bộ biểu của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Việc tỉnh Thanh Hóa chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra và gắn trách nhiệm người đứng đầu với quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu là cần thiết. Tuy nhiên, điều quyết định không chỉ là hoàn thành bao nhiêu biểu mẫu hay đúng bao nhiêu mốc thời gian, mà còn là dữ liệu có phản ánh đúng thực tế hay không.

Nếu công việc được kê khai chung chung, sản phẩm đầu ra mang tính hình thức, những con số dù đầy đủ cũng không đủ căn cứ để bố trí nhân lực hợp lý. Đây cũng là phép thử trách nhiệm của người đứng đầu: Không thể giao toàn bộ việc rà soát cho bộ phận tổ chức rồi chỉ ký xác nhận khi hồ sơ hoàn thành. Người đứng đầu phải nắm rõ công việc của đơn vị, khâu nào quá tải, vị trí nào chưa phát huy hiệu quả, nhiệm vụ nào chồng chéo hoặc chưa có người đảm nhận.

Từ tinh thần Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị, đến thực tiễn triển khai tại Thanh Hóa, cho thấy quyết tâm rất cao của tỉnh trong việc sớm hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo biên chế phải gắn với yêu cầu công việc.

Thái Minh

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa #Biên chế #Công việc #Xây dựng đội ngũ cán bộ #MTTQ #vị trí việc làm #Thường trực Tỉnh ủy #Trách nhiệm người đứng đầu #Bộ chính trị #Hoàn thiện

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