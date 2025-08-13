Thủ tướng Hungary: Nga đã thắng trong cuộc chiến ở Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết Nga đã giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine và giờ đây phương Tây phải thừa nhận kết quả này.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng Nga đã giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Thủ tướng Hungary đưa ra phát biểu ngay sau khi ông bác bỏ tuyên bố chung mới nhất của EU ủng hộ Ukraine được đưa ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Nhà lãnh đạo Hungary lưu ý Moscow đã giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine, đồng thời cho biết thêm những người ủng hộ Ukraine vẫn đang coi tình hình chiến trường như thể “không có hồi kết” thay vì thừa nhận thực tế này.

"Chúng ta đang nói như thể đây là một cuộc chiến tranh không hồi kết, nhưng không phải vậy. Ukraine đã thua cuộc chiến. Nga đã thắng cuộc chiến này", ông Orban nói với kênh YouTube Patriot trong một cuộc phỏng vấn. Ông nhấn mạnh: "Câu hỏi duy nhất là khi nào và trong hoàn cảnh nào phương Tây sẽ thừa nhận điều này đã xảy ra và hậu quả của tất cả những điều này sẽ là gì."

Là thành viên của cả EU và NATO, Hungary luôn phản đối các chính sách của Brussels về xung đột Ukraine kể từ tháng 2/2022, đặc biệt là liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Kiev và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga. Budapest cũng phản đối ý tưởng Kiev gia nhập bất kỳ khối nào.

Mối quan hệ giữa Budapest và Kiev càng trở nên tồi tệ hơn do căng thẳng liên quan đến cộng đồng người Hungary thiểu số ở Tây Ukraine.

Thủ tướng Hungary cho biết châu Âu đã bỏ lỡ cơ hội đàm phán với Nga dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và hiện có nguy cơ tương lai của châu Âu sẽ được định đoạt mà không có sự tham gia của châu Âu.

TD (theo Reuter, RT)