Thủ tướng đắc cử Hungary tổ chức cuộc họp báo quốc tế

Phát biểu trong cuộc họp báo quốc tế đầu tiên ở thủ đô Budapest, sau chiến thắng của đảng Tisza trong cuộc bầu cử Quốc hội Hungary, lãnh đạo đảng này, đồng thời là Thủ tướng đắc cử, ông Peter Magyar đã cam kết thúc đẩy hợp tác mang tính xây dựng với Liên minh châu Âu (EU), theo đuổi đường lối đối ngoại và kinh tế thực dụng.

Thủ tướng đắc cử Hungary Peter Magyar, lãnh đạo đảng Tisza, phát biểu tại cuộc họp báo quốc tế ở thủ đô Budapest, ngày 13/4/2026. Ảnh: Tân hoa xã.

Ông Magyar nhấn mạnh bản sắc châu Âu của Hungary, khẳng định rằng vị trí của Hungary ở châu Âu đã, đang và sẽ luôn như vậy. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng hợp tác linh hoạt với các đối tác quốc tế trên cơ sở lợi ích quốc gia.

Liên quan đến vấn đề Ukraine, Thủ tướng đắc cử Magyar cho biết Hungary không ủng hộ việc đẩy nhanh tiến trình gia nhập EU của Kiev, với lý do không thể kết nạp một quốc gia đang có chiến tranh. Ông nhấn mạnh mọi ứng viên phải tuân thủ đầy đủ quy trình gia nhập, đồng thời cho biết bất kỳ quyết định nào trong tương lai về tư cách thành viên của Ukraine cũng sẽ phải thông qua trưng cầu dân ý - điều khó có thể diễn ra trong ngắn hạn.

Đối với gói vay 90 tỷ euro mà EU đề xuất dành cho Ukraine, ông Magyar cho biết Hungary đã đạt được quyền miễn trừ theo quyết định của Hội đồng châu Âu hồi tháng 12 năm ngoái, qua đó phát đi tín hiệu Budapest sẽ không tiếp tục lập trường ngăn cản như trước đây. Ông cũng cho rằng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, Hungary nên đứng ngoài cơ chế này và tập trung vào việc giải ngân các khoản hỗ trợ EU đã được phân bổ.

Về quan hệ với Nga, ông Magyar nhận định châu Âu có thể xem xét lại các lệnh trừng phạt sau khi xung đột Ukraine kết thúc, cho rằng chi phí năng lượng gia tăng đang làm suy giảm năng lực cạnh tranh của khu vực. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng Hungary sẽ đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, tìm kiếm dầu khí từ nhiều đối tác khác nhau.

The ông Magyar, một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới là nhanh chóng giải ngân khoảng 20 tỷ euro quỹ EU đang bị đóng băng. Ông cam kết triển khai loạt cải cách nhằm đáp ứng yêu cầu của Ủy ban châu Âu, bao gồm chống tham nhũng, đảm bảo tự do báo chí và tăng cường tự chủ học thuật. Ông cũng bày tỏ mong muốn sớm đạt thỏa thuận với Brussels, thông qua đối thoại với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Thủ tướng đắc cử Magyar cho biết sẵn sàng thúc đẩy hợp tác thực dụng với Trung Quốc, coi đây là lợi ích chung của cả hai bên, đồng thời bày tỏ mong muốn thăm Bắc Kinh và đón tiếp các nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Hungary.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ gần hoàn tất của Văn phòng Bầu cử Quốc gia Hungary, đảng Tisza đã giành đa số áp đảo, vượt ngưỡng 2/3 số ghế quốc hội. Ảnh: WSJ.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ gần hoàn tất của Văn phòng Bầu cử Quốc gia Hungary, đảng Tisza đã giành đa số áp đảo, vượt ngưỡng 2/3 số ghế quốc hội. Theo luật định, Tổng thống Tamas Sulyok dự kiến sẽ tham vấn các đảng phái và giao cho ông Magyar nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.

Ngọc Liên

Nguồn: Tân hoa xã