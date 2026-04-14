Liban thúc đẩy đàm phán ngừng bắn với Israel, Hezbollah phản đối gay gắt

Chính phủ Liban đang đẩy mạnh nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn thông qua đàm phán trực tiếp với Israel, trong khi lực lượng Hezbollah công khai phản đối, làm gia tăng căng thẳng nội bộ và nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông.

Ngoại trưởng Liban Youssef Raggi. Ảnh: AFP.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Johann Wadephul ngày 13/4, Ngoại trưởng Liban Youssef Raggi cho biết Beirut đang theo đuổi giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh với Israel. Ông nhấn mạnh việc xúc tiến đàm phán trực tiếp cho thấy Liban hành động độc lập, tách biệt với các tiến trình thương lượng giữa Mỹ và Iran.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội sau đó, ông Raggi khẳng định chỉ có nhà nước Liban mới có thẩm quyền đại diện cho quốc gia trong các cuộc đàm phán - một thông điệp được xem là nhằm vào vai trò của lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem. Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 13/4, ông Qassem đã kêu gọi chính phủ Liban hủy bỏ cuộc gặp dự kiến giữa Đại sứ Liban và Israel tại Washington vào ngày 14/4, đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối mọi hình thức đàm phán trực tiếp với đối thủ.

Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố của thủ lĩnh Hezbollah được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa lực lượng này và Israel tiếp tục leo thang kể từ đầu tháng 3. Chính phủ Liban trước đó cho biết ưu tiên hàng đầu của Beirut là đạt được một lệnh ngừng bắn, song phía Israel không ủng hộ hướng đi này và thay vào đó muốn thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình chính thức.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Tel Aviv muốn giải giáp Hezbollah và hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Liban, thay vì chỉ dừng lại ở một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Giới quan sát nhận định, những bất đồng sâu sắc giữa chính phủ Liban và Hezbollah về hướng đi đàm phán đang làm suy yếu nỗ lực ngoại giao, đồng thời khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững với Israel trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Ngọc Liên

Nguồn: CAN/Times of Israel