Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026
Sáng 23/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Theo TTXVN
Nguồn:https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-du-hoi-nghi-tri-an-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-toan-quoc-nam-2026-post1125783.vnp
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