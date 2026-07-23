Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Sáng 23/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo TTXVN

­

Nguồn:https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-du-hoi-nghi-tri-an-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-toan-quoc-nam-2026-post1125783.vnp