Thủ tướng Anh Keir Starmer thăm Ấn Độ ngày 8-9/10

Văn phòng chính phủ Anh vừa thông báo, Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ấn Độ trong 2 ngày 08-09/10, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang biến động mạnh. Trọng tâm chuyến thăm là củng cố quan hệ chiến lược, thúc đẩy thương mại và phối hợp xử lý các mối đe dọa an ninh, đặc biệt là hoạt động của các phần tử ủng hộ phong trào Khalistan tại Anh.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Anh Keir Starmer tại Vương quốc Anh - Ảnh: BBC

Tại Mumbai, Thủ tướng Starmer sẽ hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 09/10, nhằm rà soát tiến độ triển khai “Tầm nhìn 2035” - lộ trình 10 năm cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, bao trùm các lĩnh vực từ thương mại, quốc phòng, công nghệ, giáo dục đến biến đổi khí hậu và giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ tham dự Lễ hội Fintech Toàn cầu và có các bài phát biểu chiến lược tại sự kiện này, đồng thời gặp gỡ giới doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách và nhà đổi mới sáng tạo.

Một nội dung quan trọng khác trong chương trình nghị sự là thúc đẩy Hiệp định kinh tế và thương mại toàn diện (CETA) - trụ cột trung tâm cho quan hệ kinh tế tương lai giữa Anh và Ấn Độ. Hiệp định đã được hai bên thống nhất vào tháng 7 vừa qua, dự kiến sẽ tăng kim ngạch thương mại song phương thêm mức 35 tỷ USD trong dài hạn.

Ngoài hợp tác kinh tế, Ấn Độ dự kiến sẽ nêu bật mối lo ngại về các phần tử ly khai Khalistan hoạt động tại Anh, cũng như yêu cầu hỗ trợ dẫn độ những đối tượng tội phạm kinh tế trốn truy nã từ New Delhi.Các vấn đề toàn cầu như an ninh khu vực, thương mại hậu chính sách thuế quan của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump cũng sẽ được đưa ra trao đổi.

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Starmer được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho mối quan hệ Anh-Ấn Độ trong kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược toàn cầu, khi cả hai nước đều hướng tới tương lai hợp tác sâu rộng và bền vững.

Thanh Giang (Nguồn: The Hindu, Bloomberg)