Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Hàn Quốc: Triều Tiên phóng loạt đạn pháo tầm xa

Minh Phương
(Baothanhhoa.vn) - Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 10/12 cho biết, Triều Tiên đã phóng khoảng 10 quả đạn pháo từ hệ thống pháo phản lực đa nòng, nhiều khả năng nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập mùa Đông thường lệ bắt đầu từ tháng 12.

Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 10/12 cho biết, Triều Tiên đã phóng khoảng 10 quả đạn pháo từ hệ thống pháo phản lực đa nòng, nhiều khả năng nằm trong khuôn khổ cuộc diễn tập mùa Đông thường lệ bắt đầu từ tháng 12.

Triều Tiên phóng loạt đạn pháo tầm xa. Ảnh: CNN

Trong tuyên bố, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay, quân đội Hàn Quốc phát hiện số đạn pháo này được phóng về phía Bắc Biển Hoàng Hải vào khoảng 15h ngày 9/12 (giờ địa phương), tức 13h giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Đây được đánh giá là loại đạn pháo 240mm có tầm bắn bao trùm thủ đô Seoul và các khu vực phụ cận.

Hiện, lực lượng chức năng Hàn Quốc đang tiếp tục phân tích chi tiết vụ phóng.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) nhấn mạnh, quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát các động thái từ Bình Nhưỡng và duy trì năng lực ứng phó sẵn sàng.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-backthăm khu phi quân sự trước thềm cuộc đàm phán về việc triển khai quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày trước chuyến thị sát chung của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ tại Khu phi quân sự (DMZ). Động thái tương tự cũng từng được Triều Tiên tiến hành khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố Gyeongju bên lề Hội nghị cấp cao APEC.

Hồi tháng 6, Triều Tiên cũng đã phóng khoảng 10 quả đạn từ hệ thống pháo phản lực đa nòng (MLRS) tại khu vực Sunan, gần thủ đô Bình Nhưỡng, hướng ra vùng biển Hoàng Hải.

Năm ngoái, Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử mà nước này tuyên bố là hệ thống phóng rocket đa nòng dẫn đường mới.

Minh Phương

Nguồn: Arrirang, YTN

#Triều Tiên #Quân đội Hàn Quốc #Bộ trưởng quốc phòng #Tháng 12

