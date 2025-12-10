Politico: Tổng thống Donald Trump tự tin về kinh tế, cảnh báo châu Âu đang “suy tàn”

Trong cuộc phỏng vấn với Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một loạt phát ngôn gây chú ý: từ tự đánh giá kinh tế Mỹ đạt “A+++”, gây sức ép buộc Fed phải hạ lãi suất ngay lập tức, cho đến cảnh báo nhiều quốc gia châu Âu đang “suy tàn” vì chính sách nhập cư, đồng thời thúc giục Ukraine tổ chức bầu cử ngay cả khi chiến sự chưa kết thúc.

Tổng thống Donald Trump tự tin về kinh tế, chỉ trích châu Âu và cảnh báo châu Âu đang “suy tàn”. Ảnh: Politico

Trên mặt trận kinh tế, tổng thống Trump tự đánh giá cao thành tích của chính quyền mình, trao cho nền kinh tế Mỹ “A+++” sau gần một năm cầm quyền, đồng ca ngợi các chuyến công du của ông tới Trung Đông và châu Á là nhằm kéo thêm “hàng nghìn tỷ USD đầu tư” về nước: “Khi tôi đi công du, tôi chỉ nghĩ về một nơi duy nhất: nước Mỹ. Những chuyến đi đó đã mang về hàng nghìn tỷ USD đầu tư.” Ông cũng để ngỏ khả năng điều chỉnh một số mức thuế quan, nhấn mạnh sẽ giảm giá một số hàng hóa tiêu dùng nhưng tăng thuế ở các mặt hàng khác để duy trì chiến lược kinh tế tổng thể. Ông Trump cho biết hạ lãi suất ngay lập tức sẽ là “bài kiểm tra” cho người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Về chính sách nội địa Mỹ, Người đứng đầu Nhà Trắng ủng hộ kế hoạch gửi trực tiếp tiền trợ cấp từ Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA) vào tài khoản tiết kiệm y tế của người dân thay vì cho các công ty bảo hiểm. Ông từ chối xác nhận liệu có thúc đẩy Quốc hội gia hạn trợ cấp y tế hay không, nhưng nhấn mạnh mục tiêu là giảm gánh nặng chi phí cho người dân.

Tổng thống Donald Trump ủng hộ kế hoạch gửi trực tiếp tiền trợ cấp từ Đạo luật ACA vào tài khoản tiết kiệm y tế của người dân. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ cho rằng nhiều quốc gia châu Âu đang “suy tàn”, “yếu ớt” và thậm chí có thể “không còn khả năng tồn tại” do chính sách nhập cư thất bại. Ông cảnh báo các liên minh truyền thống với Mỹ không còn là điều hiển nhiên, khẳng định việc một nước châu Âu có tiếp tục là đồng minh hay không còn tùy thuộc tình hình.

Liên quan đến tình hình Ukraine, ông Trump nhấn mạnh đã đến lúc Kiev phải tổ chức bầu cử, dù Hiến pháp Ukraine cấm tiến hành bầu cử trong thời chiến. Ông cho rằng việc trì hoãn kéo dài làm suy yếu tuyên bố “bảo vệ dân chủ” của Kiev. Đồng thời, ông Trump nhận định Nga đang ở vị thế đàm phán thuận lợi hơn và nói thẳng Ukraine “đang thua” vì mất nhiều lãnh thổ. Ông cảnh báo Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ sớm phải chấp nhận một số đề xuất hòa đàm đang được đưa ra.

Trong cuộc phỏng vấn, người đứng đầu nước Mỹ cũng đề cập đến chính sách đối ngoại tại khu vực Caribbean và Mỹ Latinh, cho biết có thể mở rộng hoạt động hải quân chống buôn lậu ma túy đến Colombia và Mexico.

Toàn bộ cuộc phỏng vấn phản ánh phong cách lãnh đạo đặc trưng của Tổng thống Trump: nhấn mạnh ưu thế Mỹ, đặt Nga và Ukraine vào bối cảnh chiến lược rõ ràng, đánh giá cao thành tựu kinh tế của chính quyền, đồng thời chỉ trích các đồng minh châu Âu và bảo vệ những chính sách dân túy trong nước.

Bích Hồng

Nguồn: Politico.