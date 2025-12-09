Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Bắt giữ 2 đối tượng “táo tợn” cướp xe máy tại phường Bỉm Sơn

Lê Quỳnh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Bỉm Sơn và Công an các xã Hồ Vương, Tân Tiến vừa bắt giữ 2 đối tượng: Trần Văn Nguyên, sinh năm 2008, trú tại xã Hồ Vương; Mai Quang Anh, sinh năm 2007, trú tại xã Tân Tiến về hành vi cướp tài sản xảy ra tại phường Bỉm Sơn.

Bắt giữ 2 đối tượng “táo tợn” cướp xe máy tại phường Bỉm Sơn

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Bỉm Sơn và Công an các xã Hồ Vương, Tân Tiến vừa bắt giữ 2 đối tượng: Trần Văn Nguyên, sinh năm 2008, trú tại xã Hồ Vương; Mai Quang Anh, sinh năm 2007, trú tại xã Tân Tiến về hành vi cướp tài sản xảy ra tại phường Bỉm Sơn.

Bắt giữ 2 đối tượng “táo tợn” cướp xe máy tại phường Bỉm Sơn

Hai đối tượng Trần Văn Nguyên (áo đen) và Mai Quang Anh tại cơ quan Công an.

Khoảng 19 giờ ngày 7/12, Trần Văn Nguyên và Mai Quang Anh thuê ông Lê Đức Thọ (sinh năm 1963, trú tại phường Phú Sơn) chở từ ngã tư Bỉm Sơn đến cầu Hà Lan với tiền công 50.000 đồng.

Khi đến đoạn đường vắng người tại bờ sông Tam Điệp thuộc phường Bỉm Sơn, Nguyên giả vờ thanh toán bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để thu hút sự chú ý của ông Thọ. Quang Anh từ phía sau lấy dao kề vào cổ ông Thọ đe doạ, yêu cầu giao chiếc xe Honda Wave RSX. Ông Thọ hoảng sợ nên bỏ lại chiếc xe kèm theo chìa khoá.

Sau đó, Nguyên điều khiển chiếc xe chở Quang Anh nhanh chóng tẩu thoát. Đến xã Nga Sơn, Quang Anh để Nguyên ở lại rồi điều khiển xe đi về hướng xã Nga Vịnh cũ. Khi đến ngã tư đường Long Sơn tỉnh lộ Nga Sơn - Bỉm Sơn, do chiếc xe bị hết xăng nên Quang Anh bỏ xe lại bên vệ đường rồi đi bộ về nhà.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận do cần tiền chi tiêu nên đã bàn bạc, rủ nhau đi cướp. Được biết, Mai Quang Anh là đối tượng đã từng có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Lê Quỳnh

Tin liên quan:
  • Bắt giữ 2 đối tượng “táo tợn” cướp xe máy tại phường Bỉm Sơn
    Bắt giữ đối tượng táo tợn đào mộ, xâm phạm hài cốt

    Sáng 13/9, thông tin từ Công an tỉnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quảng Xương và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ bắt giữ đối tượng đào mộ, xâm phạm hài cốt, cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn xã Quảng Lộc (Quảng Xương).

  • Bắt giữ 2 đối tượng “táo tợn” cướp xe máy tại phường Bỉm Sơn
    Bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy

    Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an xã Định Liên vừa phối hợp điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại xã Định Liên (Yên Định).

  • Bắt giữ 2 đối tượng “táo tợn” cướp xe máy tại phường Bỉm Sơn
    Bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản

    Công an huyện Đông Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng: Lê Văn Thuận, sinh năm 1994 ở thôn Đồng Thắng, xã Trung Chính và Đỗ Đăng Công, sinh năm 1989 ở thôn Hợp Nhất, xã Tế Nông, huyện Nông Cống về tội “Cướp giật tài sản”.

  • Bắt giữ 2 đối tượng “táo tợn” cướp xe máy tại phường Bỉm Sơn
    Bắt giữ đối tượng xin đi nhờ xe, kề dao vào cổ cướp tài sản

    Công an huyện Hoằng Hóa vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Đồng Văn Đại, sinh năm 1985 ở xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa về hành vi cướp tài sản.

Từ khóa:

#Cướp giật #Cướp tài sản

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bãi bỏ lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn 2 loại nhiên liệu sinh học và truyền thống

Bãi bỏ lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn 2 loại nhiên liệu sinh học và truyền thống

Văn bản pháp luật
Ngày 11/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 46/2025/QĐ-TTg về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.
Ngăn chặn “cơn lốc trắng” nơi biên viễn

Ngăn chặn “cơn lốc trắng” nơi biên viễn

An ninh trật tự
(Baothanhhoa.vn) - Với quyết tâm đẩy lùi “cơn lốc trắng”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi gian nguy, tích cực đấu tranh triệt phá nhiều vụ án, đường dây...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh