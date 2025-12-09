Bắt giữ 2 đối tượng “táo tợn” cướp xe máy tại phường Bỉm Sơn

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Bỉm Sơn và Công an các xã Hồ Vương, Tân Tiến vừa bắt giữ 2 đối tượng: Trần Văn Nguyên, sinh năm 2008, trú tại xã Hồ Vương; Mai Quang Anh, sinh năm 2007, trú tại xã Tân Tiến về hành vi cướp tài sản xảy ra tại phường Bỉm Sơn.

Hai đối tượng Trần Văn Nguyên (áo đen) và Mai Quang Anh tại cơ quan Công an.

Khoảng 19 giờ ngày 7/12, Trần Văn Nguyên và Mai Quang Anh thuê ông Lê Đức Thọ (sinh năm 1963, trú tại phường Phú Sơn) chở từ ngã tư Bỉm Sơn đến cầu Hà Lan với tiền công 50.000 đồng.

Khi đến đoạn đường vắng người tại bờ sông Tam Điệp thuộc phường Bỉm Sơn, Nguyên giả vờ thanh toán bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để thu hút sự chú ý của ông Thọ. Quang Anh từ phía sau lấy dao kề vào cổ ông Thọ đe doạ, yêu cầu giao chiếc xe Honda Wave RSX. Ông Thọ hoảng sợ nên bỏ lại chiếc xe kèm theo chìa khoá.

Sau đó, Nguyên điều khiển chiếc xe chở Quang Anh nhanh chóng tẩu thoát. Đến xã Nga Sơn, Quang Anh để Nguyên ở lại rồi điều khiển xe đi về hướng xã Nga Vịnh cũ. Khi đến ngã tư đường Long Sơn tỉnh lộ Nga Sơn - Bỉm Sơn, do chiếc xe bị hết xăng nên Quang Anh bỏ xe lại bên vệ đường rồi đi bộ về nhà.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận do cần tiền chi tiêu nên đã bàn bạc, rủ nhau đi cướp. Được biết, Mai Quang Anh là đối tượng đã từng có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Lê Quỳnh