Thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính quy mô rộng ngay từ tháng 4

Tại Hội nghị tập huấn thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng 10/4, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, bên cạnh công tác chuẩn bị kỳ thi năm nay, Bộ đang khẩn trương thử nghiệm thi trên máy tính với quy mô rộng trong tháng 4–5/2026.

Tại Hội nghị tập huấn thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng 10/4, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, bên cạnh công tác chuẩn bị kỳ thi năm nay, Bộ đang khẩn trương thử nghiệm thi trên máy tính với quy mô rộng trong tháng 4–5/2026.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện Đề án thi trên máy tính để trình Chính phủ, đồng thời xây dựng hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến việc tổ chức thi theo hình thức này.

Bộ cũng yêu cầu các Sở GD&ĐT chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho các trường nhằm phục vụ tổ chức thi trên máy tính, đồng thời đáp ứng yêu cầu dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Về kỳ thi năm 2026, ông Chương cho biết tiếp tục giữ ổn định như năm trước. Kỳ thi được tổ chức gọn nhẹ với 3 buổi thi; mỗi thí sinh dự thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn.

Dự kiến, cả nước có 34 tỉnh, thành phố tổ chức kỳ thi với hơn 1 triệu thí sinh tham gia. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo mô hình chính quyền hai cấp.

Một số điểm điều chỉnh đáng chú ý là tăng cường phân cấp, giảm áp lực cho các Sở GD&ĐT; tích hợp các loại giấy tờ như giấy báo dự thi, thẻ dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi.

Quy chế thi cũng điều chỉnh chặt chẽ hơn ở khâu chấm phúc khảo nhằm bảo đảm công bằng, khách quan. Thời gian phúc khảo được rút ngắn còn 5 ngày; các bài thi có điểm liệt phải được hội đồng chấm thi trao đổi.

Về lịch trình, Bộ GD&ĐT sẽ mở cổng đăng ký dự thi trực tuyến từ ngày 24/4 đến hết 5/5. Trước đó, thí sinh được đăng ký thử trong 5 ngày để làm quen. Kết quả thi dự kiến công bố ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước. Kỳ thi diễn ra vào ngày 11–12/6.

Ông Chương cũng lưu ý, một số địa phương năm trước còn vi phạm quy chế, cần rút kinh nghiệm trong các khâu tổ chức, chấm thi, đặc biệt tại những nơi có số lượng thí sinh lớn. Nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi tăng cường kiểm tra, giám sát.

Liên quan đến lộ trình thi trên máy tính, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, khi Bộ ban hành đề án, cần có hướng dẫn cụ thể để địa phương chủ động triển khai, nhất là trong mua sắm thiết bị và bố trí kinh phí.

Ông Tuấn cũng thông tin, Hà Nội đang được giao nghiên cứu việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên máy tính trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiện Sở GD&ĐT Hà Nội chưa có đề án chính thức trình thành phố.

Những năm gần đây, số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội tăng nhanh, mỗi năm có hơn 100.000 thí sinh dự thi vào lớp 10. Năm nay dự kiến khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, số thí sinh dự thi được dự báo tiếp tục tăng, đặt ra yêu cầu lớn về công tác tổ chức nếu triển khai thi trên máy tính trong thời gian tới.

Theo VOV

Vi phạm trong sử dụng giáo viên nước ngoài tại cơ sở Mầm non

(Baothanhhoa.vn) - Sự gia tăng nhu cầu học ngoại ngữ từ sớm kéo theo việc sử dụng giáo viên nước ngoài tại các cơ sở mầm non trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những “lỗ hổng” trong quản lý đang dần bộc lộ, khi vẫn còn tình trạng sử dụng lao động...
Tạo dựng nền tảng tư duy, sáng tạo và khám phá

(Baothanhhoa.vn) - Cùng với các bậc học khác, giáo dục STEM ở cấp tiểu học đang ngày càng được chú trọng như một hướng tiếp cận mới nhằm phát triển toàn diện cho học sinh. Cách tiếp cận này không chỉ giúp các em học sinh nuôi dưỡng niềm đam mê học tập mà còn tạo nền...
Kết nối doanh nghiệp – Mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên

(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ “Poly Connect Fest 2026”, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu gắn kết đào tạo với thực tiễn, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm...
